La Autoridad Nacional del Agua (ANA) identificó 62 puntos críticos en el río Ica que requieren atención preventiva ante las posibles lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño. El ingeniero Carlos Cueva, administrador local de Agua Ica encargado, informó que se coordinan intervenciones con distintas entidades para reducir el riesgo de desbordes e inundaciones.

Prevención urgente

Entre los sectores mencionados durante la entrevista figuran Santiago, donde el Ministerio de Defensa, mediante el Ejército, ya inició trabajos de descolmatación con maquinaria pesada, y la parte alta de Los Molinos, donde el Ministerio de Vivienda tiene previsto intervenir. Asimismo, el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC) participará en otros sectores priorizados, con intervenciones previstas en alrededor de 16 puntos críticos del río Ica.

“Como ustedes saben, toda la costa norte del Perú y hasta donde llegue a nuestro ámbito, la zona de Ica, vamos a tener altas precipitaciones por el Fenómeno El Niño”, manifestó Cueva. En ese contexto, precisó que la ANA viene identificando los puntos críticos y coordinando con las entidades responsables para ejecutar las labores preventivas. Sin embargo, durante la entrevista no detalló los nombres ni las ubicaciones exactas de los 62 puntos identificados.

Respecto al avance de los trabajos, el funcionario indicó que el Ministerio de Defensa y el Ejército ya ingresaron al río Ica con un tractor oruga para iniciar la descolmatación. Asimismo, señaló que el PETACC comenzó a coordinar sus intervenciones, mientras que el Ministerio de Vivienda se encontraba preparando los trabajos en la parte alta de Los Molinos.

Cueva también se refirió a la ocupación de las fajas marginales del río Ica y explicó que estas áreas son bienes de dominio público hidráulico, cuya delimitación corresponde a la ANA conforme a la normativa vigente. No obstante, precisó que la reubicación y el reasentamiento de las poblaciones asentadas en zonas vulnerables competen a los gobiernos regionales y otras autoridades responsables.

“Si están en una zona vulnerable, claro que sí, hay que reubicarlos en otros puntos donde hay menos riesgo, porque las fajas marginales ya están delimitadas”, sostuvo el funcionario al referirse a las familias expuestas a posibles desbordes e inundaciones.

Por otro lado, anunció que la ANA tiene previsto reunirse con las nuevas autoridades electas para explicarles la normativa sobre recursos hídricos y las funciones de la institución. El objetivo es facilitar la coordinación entre las entidades y fortalecer las acciones preventivas frente a posibles emergencias durante la temporada de lluvias.

Finalmente, informó que los gobiernos locales y regionales cuentan con un enlace digital que les permite consultar en tiempo real el avance de las labores de limpieza y descolmatación ejecutadas por las entidades estatales. Según explicó, esta herramienta facilita el seguimiento de las intervenciones y permite conocer el progreso de los trabajos preventivos.

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