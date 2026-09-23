El 29 de enero de 1998, el río Ica se desbordó y provocó una inundación que dejó 4300 viviendas destruidas, 6000 afectadas y otras 4500 semidestruidas. El desastre también ocasionó la pérdida de miles de hectáreas de algodón, uva y espárragos, generando daños económicos estimados en más de 700 millones de soles. En 1998, el caudal del río Ica superó los 600 metros cúbicos por segundo.

Amenaza del Fenómeno El Niño Extraordinario

Han pasado 28 años y el recuerdo de aquel desastre continúa presente, mientras las autoridades han advertido en distintos momentos sobre escenarios asociados al Fenómeno El Niño Extraordinario y El Niño Global.

El subgerente de Defensa Civil y Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad Provincial de Ica, Lic. Walter Mendoza Martínez, explicó que la provincia cuenta con 23 puntos críticos identificados por la Autoridad Nacional del Agua y que, además, existe vulnerabilidad en sectores vinculados a los puentes Grau, Socorro, San Juan y Los Maestros.

El funcionario señaló que varios de estos puntos han sido priorizados por el Gobierno Central y vienen siendo intervenidos por diferentes instituciones. Precisó que algunos trabajos están a cargo del Ministerio de Vivienda, otros del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, mediante el TSI, y otros cuentan con la intervención del Ejército.

Al ser consultado sobre si, ¿estaría la provincia de Ica preparada para afrontar una inundación similar a la ocurrida en 1998?. Mendoza Martínez explicó que para evaluar un escenario de esas características es necesario recordar que en 1998 también se activaron las quebradas Tortolitas, Cansas y Yesera. En aquel entonces, la quebrada Cansas llegó a registrar un caudal aproximado de 400 metros cúbicos por segundo, acompañado de piedras y lodo que ingresaron de manera repentina al río Ica.

Actualmente existe una obra en la quebrada Cansas que registra un avance superior al 50 % y que, de acuerdo con lo explicado por el funcionario, permitirá reducir la velocidad del agua y disminuir el ingreso de sedimentos hacia el río, es decir podría aportar entre 70 y 90 metros cúbicos por segundo al río Ica, aunque con menor velocidad.

En tanto, los trabajos en el río Ica correspondientes al tramo III, comprendido entre el puente Grau y el puente Cutervo, en pleno casco urbano de Ica, se encuentran próximos a culminar. Mientras tanto, el tramo IV, desde el puente Cutervo hasta el puente Los Maestros, continúa en ejecución. La obra denominada “Control de desbordes e inundaciones en el río Ica y quebrada Cansas/Chanchajalla” tiene un costo de inversión actualizado de S/ 307 millones 464 mil 895.91, y contempla como población beneficiaria a 110,718 habitantes. El proyecto está a cargo del Proyecto Especial Tambo-Ccaracocha (PETACC).

Sobre la obra, durante una reciente visita, la diputada Lila Prado señaló que “el centro de Ica puede quedar aislado”, al referirse a los posibles efectos que un incremento del caudal podría tener sobre los puentes que conectan a la ciudad con diferentes distritos.

“Los distritos de Los Molinos, Parcona y La Tinguiña. Con el fenómeno El Niño, el aumento del caudal del río Ica puede ocasionar el colapso de los puentes que interconectan estos distritos con la ciudad. Las obras se hacen contra el tiempo, las autoridades se superponen o no coordinan debidamente. Ica no puede esperar más”, señaló desde su despacho.

La parlamentaria también cuestionó la posibilidad de esperar a que ocurra una emergencia para adoptar medidas. “He pedido información documentada al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a Provías Nacional sobre la situación actual de los puentes Socorro, Grau, Cutervo y Los Maestros, ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño 2026-2027. La prevención no es opcional, es una obligación con nuestra gente”, agregó.

En tanto, el río Ica, registra antecedentes de incrementos importantes de caudal que han generado pánico entre la población. El 13 de marzo de 2023, a las 8:17 de la noche, el río Ica incrementó su caudal hasta los 262 metros cúbicos por segundo. De este volumen, 250 m³/s se mantuvieron en el afluente y otros 12 m³/s tuvieron que ser derivados hacia el canal La Achirana, según el reporte de la ALA.

Posteriormente, la noche del 24 de enero de 2024, el río Ica registró otro incremento importante y llegó hasta los 200 metros cúbicos por segundo, el mayor caudal registrado durante ese año. El aumento ocasionó filtraciones de agua en decenas de viviendas del sector de Acomayo, en Parcona. Asimismo, el 17 de febrero de 2026, en el punto de control ubicado a 300 metros del puente La Achirana, el caudal promedio del río Ica alcanzó los 180 metros cúbicos por segundo, con un pico estimado de 195 m3/s.

Proyecto quebrada Cansas

Para reducir los efectos que podría generar un eventual incremento del caudal del río Ica, la Autoridad Nacional de Infraestructura desarrolla el proyecto Cansas, en el distrito de La Tinguiña. Sin embargo, la obra registra actualmente un avance del 53 % y su culminación total aún está proyectada para el segundo semestre de 2027.

El responsable de la unidad desconcentrada de la ANIN en Ica, Lic. Humberto Lozada, en declaraciones públicas reconoció que las restricciones presupuestales retrasaron la culminación de los trabajos, que inicialmente estaban proyectados para concluir antes del periodo de lluvias intensas. Detalló que el proyecto contempla 21 diques transversales, de los cuales alrededor de cinco se encuentran en etapa de culminación y otros 13 están proyectados para ejecutarse durante lo que resta del año. La obra tiene un costo de inversión aproximado de S/ 846 millones, de los cuales alrededor de S/ 536 millones ya han sido invertidos.

Lluvias intensas en la región

Por otro lado, las lluvias intensas no solo podrían generar un incremento del caudal del río Ica. También podrían afectar directamente a miles de viviendas.

El 12 de febrero de 2025 se registraron lluvias intensas que, en cuestión de horas, afectaron diferentes sectores de la provincia de Ica. Ese día, las estaciones meteorológicas de Copara y San Camilo registraron acumulados históricos de 17.8 mm/día y 38.8 mm/día, respectivamente. Las precipitaciones provocaron afectaciones en más de mil viviendas.

Por las lluvias intensas del 2025, en el Hospital Regional de Ica se priorizó la atención de casos de emergencia y se suspendieron las consultas externas.

En este contexto, el subgerente de Defensa Civil, Lic. Walter Mendoza, señaló que la provincia de Ica no cuenta con un sistema de drenaje adecuado para afrontar lluvias intensas. Recordó que durante eventos anteriores algunas zonas llegaron a presentar problemas de colapso del sistema de desagüe y explicó que la municipalidad cuenta con equipos para apoyar en el retiro de agua de los sectores donde se acumule.

También recomendó a la población evitar conducir toda el agua de lluvia de los techos hacia el sistema de desagüe, debido a que podría contribuir a su colapso y generar posteriormente problemas de contaminación y proliferación de vectores.

Mendoza Martínez también advirtió sobre la vulnerabilidad de algunas viviendas, especialmente aquellas cuyos techos están construidos con materiales como caña de Guayaquil.

Finalmente, las lluvias intensas, huaicos y una eventual inundación también podrían generar condiciones favorables para la aparición del dengue. En el 2023 se registraron 16,889 casos y 42 muertes por el dengue en la región Ica, mientras que en 2024 se reportaron 30,407 casos y 27 defunciones acumuladas, según la Sala Situacional del Ministerio de Salud.

Así, 28 años después de aquella inundación que marcó a Ica, las obras de prevención continúan avanzando en distintos puntos, mientras permanecen trabajos pendientes, sectores vulnerables, antecedentes de incrementos importantes del caudal y una infraestructura urbana que presenta limitaciones frente a lluvias intensas.

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