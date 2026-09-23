Tras la muerte de su madre, Juana Montalvo Sigueñas (89), en mayo del 2022, Segundo Vásquez Montalvo presentó una denuncia ante SuSalud contra la Clínica del Pacífico de la ciudad de Chiclayo. Según relata, la entidad determinó cinco infracciones en la atención y traslado de la paciente. Vásquez reconoció una sanción a través de una publicación de Correo, del 25 de agosto de 2026. En esta entrevista, explica sus cuestionamientos y el proceso penal que continúa por el caso.

¿La resolución de SuSalud representa justicia por lo ocurrido con su madre?

Definitivamente sí, aunque eso no me devolverá la vida de mi madre. Sirve para reconfortarnos y hacer público que las negligencias que inicialmente eran sospechas e indicios fueron determinadas por la autoridad competente.

¿Qué determinó SuSalud respecto de la atención que recibió su madre? ¿Cuál fue la primera?

Según la resolución, fueron cinco negligencias, aunque tres están relacionadas con la idoneidad del servicio que prestó la clínica. El médico internista José Carlos Rivas indicó una tomografía con contraste, pero en la historia clínica figura que se realizó sin contraste. Mi madre ingresó el 5 de mayo caminando y por sus propios medios. Al día siguiente, durante la tomografía, convulsionó. La clínica nunca nos explicó por qué mi mamá convulsionó

¿Qué ocurrió después, durante su permanencia en UCI?

Mi madre estuvo en UCI desde el 6 de mayo, intubada y conectada a un ventilador mecánico. El 11 de mayo fue trasladada al Hospital Regional.

Por su condición, debió ser trasladada en una ambulancia tipo III, equipada con ventilador mecánico. Sin embargo, fue llevada en una ambulancia tipo II, sin ese equipo. La desintubaron y utilizaron un Ambú (bolsa autoinflable) para mantener la ventilación.

Debía ir un médico de Emergencia o un profesional capacitado para el traslado de pacientes críticos. Sin embargo, solamente la acompañó una licenciada en Enfermería.

Esos tres hechos corresponden, según SuSalud, a una primera infracción sancionada con 56 UIT.

¿Cuál fue la segunda infracción?

La demora en una atención médica. El 6 de mayo, a las 00:15, el médico de Emergencia solicitó una interconsulta con Medicina Interna. La normativa establece que debía realizarse en un máximo de 30 minutos, pero el internista José Carlos Rivas atendió a mi madre recién a las 8:15 de la mañana, unas ocho horas después. Esta infracción también fue sancionada con 56 UIT.

¿Qué ocurrió con el personal que participó en el traslado?

SuSalud determinó que la clínica habría prestado servicios de salud con personas no autorizadas durante la transferencia. Participaron una licenciada en Enfermería y el técnico enfermero Carlos Purihuamán Calderón. Según la investigación, el técnico no contaba con título profesional el día del traslado.

Quiero aclarar que él no tiene la culpa. Era un trabajador de la clínica que fue designado para esa labor. La responsabilidad, en mi opinión, corresponde a quien lo asignó. Por este hecho se impuso una sanción de 206 UIT.

¿Qué significó para usted descubrir estas irregularidades?

Fue una experiencia muy amarga. Uno ve una clínica de ese nivel y piensa que recibirá una atención de primera calidad, pero nuestra experiencia no fue así.

Puedo entender una negligencia o un descuido, pero son cinco negligencias en una sola persona, en un solo paciente. Creo que eso dice mucho de la calidad del servicio que brinda esa clínica.

¿Por qué decidieron trasladarla al Hospital Regional?

Primero, por razones económicas. Mi madre llevaba seis o siete días en UCI y el costo ya no era cómodo para la familia. Además, no veíamos mejoría.

El 11 de mayo, a las 7:30 de la mañana, se dejó constancia de que mi madre presentaba un nuevo episodio de fiebre y que aún no se había detectado el foco infeccioso. Después de varios días en UCI, con exámenes, procedimientos y medicamentos, no había mejoría.

¿Qué encontraron los médicos del Hospital Regional?

La recibió el médico Luis Díaz Delgado y observó que la bolsa del Ambú estaba desinflada. Preguntó al personal de la clínica por qué y le respondieron que el oxígeno se había terminado antes de llegar.

Eso figura en el folio 292 del expediente de SuSalud. En ese mismo registro se señala que mi madre llegó con una saturación de 80% y que estaba descompensada y en estado crítico. La primera medida fue intubarla nuevamente y conectarla a un ventilador mecánico.

¿Tienen pruebas sobre las condiciones en las que fue trasladada?

Hay una fotografía extraída de un video presentado como evidencia. Se observa un balón de oxígeno pequeño y a la enfermera manipulándolo.

Según lo que se determinó, ese balón, de aproximadamente 60 centímetros, se acabó durante el trayecto. Mi madre llegó al hospital en pésimas condiciones.

También existe un registro del hospital del 11 de mayo que señala que ingresó con una mortalidad del 95%.

Si el traslado tuvo relación con su deterioro es algo que se investiga en la vía penal. En el ámbito administrativo, SuSalud determinó que no fue trasladada en una ambulancia acorde con su condición ni con el personal requerido.

¿Las multas que debe pagar la clínica serán entregadas a usted o a la familia?

Eso es totalmente falso. Ese dinero va a SuSalud. No recibimos nada. Lo que sí nos sirve es la resolución para el proceso penal, que ya tiene fecha.

¿En qué etapa se encuentra ese proceso?

El juicio oral está programado para el 4 de noviembre, ante el Octavo Juzgado Unipersonal. El Ministerio Público ha solicitado para los dos imputados, el médico de UCI que dispuso el traslado y la enfermera encargada, una pena privativa de la libertad y una reparación civil solidaria con la clínica, como tercero civil responsable.