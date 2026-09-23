El cantautor y profesional huanuqueño Luis Meza incursiona en la política local como candidato a teniente alcalde de Amarilis por Somos Perú, para las Elecciones Municipales 2026. Tras consolidar una carrera artística de marcado contenido social, Meza da este giro en su trayectoria para ingresar por primera vez al escenario político tradicional.

Con un perfil diverso y alejado de los políticos habituales, cuenta con experiencia como tecnólogo médico, educador, magíster en Investigación y empresario. Su postulación plantea el reto de trasladar sus años de trabajo en los sectores de salud, docencia universitaria y promoción turística hacia la gestión pública en beneficio de su comunidad.