UNHEVAL y Municipalidad de Huánuco unen esfuerzos para recuperar y limpiar el río Higueras

La Contraloría General detectó graves deficiencias en el almacén de medicamentos de la Diresa Huánuco, ubicado en el centro poblado de La Esperanza. El informe de control advierte que estas malas condiciones ponen en riesgo la adecuada conservación de los fármacos y la continuidad de los servicios de salud.

Durante la inspección, se constató que varios medicamentos estaban expuestos al sol cerca de ventanas, sin señalización ni delimitación adecuada. Además, la infraestructura presenta humedad y moho en las paredes debido a filtraciones de agua, mientras que los equipos para medir la temperatura y la humedad no cuentan con certificados de calibración vigentes.

MALA INSTALACIÓN

En materia de seguridad, el órgano de control identificó un alto riesgo de accidentes debido a cables eléctricos mal instalados y la obstrucción de pasillos con mercadería de altura inadecuada. Asimismo, se reportó que las cámaras de videovigilancia y luces de emergencia están inoperativas, y los extintores se encuentran vencidos o mal ubicados.

Ante estos hallazgos que comprometen tanto la integridad de los bienes como la seguridad de los trabajadores, la Contraloría recomendó al titular de la Diresa Huánuco adoptar acciones correctivas inmediatas. El objetivo es subsanar las deficiencias y garantizar los estándares exigidos para el almacenamiento de insumos médicos.