Un operativo policial permitió la intervención de dos presuntos integrantes de la banda denominada “Los chukis de Chincha”, a quienes se les incautó una importante cantidad de sustancias ilícitas que, según las primeras investigaciones, estarían destinadas a su comercialización en diferentes sectores de la provincia de Chincha.

Golpe policial

El despliegue estuvo a cargo de efectivos de la comisaría de Chincha Baja, bajo el mando del teniente PNP. Renzo Alejos, quienes intervinieron una mototaxi en la que se desplazaban los sospechosos.

Los detenidos fueron identificados como Julio Abarca de 38 años, conocido con el alias de “Gordo”, y Luis Matías Antón de 33 años, alias “Luis”. Según la información proporcionada por el comando policial, ambos registran antecedentes y referencias por presuntos delitos relacionados con la microcomercialización de drogas, además de haber estado internados anteriormente en el establecimiento penitenciario de Chincha.

Durante el registro personal y vehicular, los efectivos encontraron las sustancias ilícitas que transportaban. Entre lo incautado se contabilizaron aproximadamente 1600 envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC), 40 bolsas con cocaína y 15 bolsas con marihuana. Asimismo, la Policía reportó la incautación de tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y la mototaxi utilizada por los intervenidos.

El jefe policial señaló que, de acuerdo con las primeras indagaciones, los dos hombres presuntamente se dedicarían a abastecer de sustancias ilícitas a consumidores de Chincha Baja, así como de otros sectores de la provincia, entre ellos Chincha Alta y El Carmen. La cantidad y variedad de drogas encontradas forman parte de los elementos que serán evaluados durante las investigaciones.

Respecto a los equipos celulares incautados, la policía indicó que serán sometidos a las diligencias correspondientes para obtener información que permita identificar posibles contactos, compradores y otras personas que pudieran estar vinculadas con esta actividad. Precisó que la investigación se desarrollará durante el plazo legal de 15 días, con participación del Ministerio Público.

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