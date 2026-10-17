En la calle Rosario, intersección con el pasaje San Pedro, en Chincha Alta, fue detenido un seudo mototaxista en posesión de 497 ketes de droga. Los agentes de la División Regional de Inteligencia y del Departamento de Unidades de Emergencia (DUE) ingresaron a la zona para la detención del sujeto, que además contaba con un radio walkie-talkie, al parecer, utilizado para alertar a sus compinches cuando los policías se acercaban al lugar.

Acción policial

Mediante acciones de inteligencia policial se había descubierto actividades ilícitas por la zona. El protagonista era conocido con el alias “Acuario”, quien utilizaba la fachada de mototaxista para no despertar sospechas. Sin embargo, había indicios para su detención y al organizarse el operativo, los agentes ingresaron mimetizados, logrando atrapar a J.V.M.Q. (32), hallado en el interior de un trimoto.

En la diligencia de registro personal y del vehículo menor se encontró los cerca de 500 envoltorios de papel, tipo ketes, que contenían sustancia polvorienta, al parecer, pasta básica de cocaína, lista para su venta. También se incautó un celular y el equipo de comunicación por radio transmisor. De acuerdo con la información oficial alias “Acuario” sería integrante de la banda criminal denominada “Los Malditos de Rosario”.

El individuo que aparentaba ser mototaxista fue conducido a la sede del DUE y luego puesto a disposición del Departamento de Investigación Criminal, para las diligencias de ley, en las que participa el fiscal de turno. La acusación seguida al sujeto es por la presunta comisión del delito Contra la Salud Pública en la modalidad de Tráfico Ilícito de Drogas por la promoción, favorecimiento o facilitación del consumo ilegal de drogas tóxicas.

La policía continúa con la investigación para ubicar a los demás integrantes de la mencionada banda, que estaría dedicada además a la venta de estupefacientes. También restan por identificar a los nexos que están detrás del negocio de la droga. En ese extremo la policía reafirmó su compromiso de combatir sin tregua el microcomercio de sustancias ilícitas y desarticular las bandas criminales que operan en la provincia de Chincha.

EL DATO: El sujeto intervenido, tras las acciones policiales de Inteligencia y del DUE, fue encontrado a bordo de un mototaxi en una zona marcada por la ocurrencia de enfrentamientos entre bandas rivales, que terminaron en baños de sangre.

LA CIFRA: 2 unidades especializadas de la policía participaron en el operativo.

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