Efectivos de la Comisaría PNP Pueblo Nuevo, en coordinación con personal especializado de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (DIRIN PNP), lograron la desarticulación de la presunta banda criminal “La Nueva Sangre de Chincha”, dedicada presuntamente al tráfico ilícito de drogas.

Golpe policial

Durante la intervención, realizada en inmediaciones de un inmueble ubicado en el asentamiento humano El Salvador, distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha, se logró detener a A.X.M.M. (24), alias “Nera”, y J.A.D.H. (25), alias “J”, de nacionalidad colombiana*, quienes son investigados por su presunta participación en el delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas.

Como resultado del operativo, el personal policial logró decomisar 1,350 ketes de pasta básica de cocaína (PBC) y cinco envoltorios herméticos tipo ziploc que contenían hojas y tallos secos de marihuana, con un peso de 120 gramos.

Asimismo, se incautó una motocicleta marca JCH, de placa 6658-AY, dos teléfonos celulares y S/ 271.80 en efectivo, especies que forman parte de las investigaciones correspondientes.

Esta intervención constituye un importante resultado de las acciones conjuntas desarrolladas por la Policía Nacional del Perú para combatir el tráfico ilícito de drogas y la criminalidad en la provincia de Chincha.

Los detenidos quedaron sujetos a las diligencias correspondientes, a fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades conforme a ley.

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