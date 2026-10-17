Un operativo ejecutado por la Policía Nacional del Perú en el distrito de Parcona, terminó con cinco personas detenidas y el hallazgo de droga, municiones, cartuchos de escopeta y explosivos en un inmueble que, según información policial preliminar, también funcionaría como un hospedaje informal para extranjeros.

Golpe policial

El jefe encargado de la Región Policial Ica, coronel PNP, Daniel Elías, informó que la intervención comenzó con la detención en flagrancia de un ciudadano extranjero al que se le encontraron 150 gramos de marihuana. Sin embargo, al ingresar al domicilio relacionado con el intervenido, ubicado en el sector de Hilda Salas, los agentes descubrieron otras especies.

En el inmueble, la Policía reportó el hallazgo de aproximadamente 350 gramos de drogas También se encontraron nueve municiones de calibre 9 milímetros, dos cartuchos de calibre 12 y tres cartuchos de dinamita, uno de ellos acondicionado con un fulminante.

Debido a la presencia del explosivo cebado, fue necesaria la intervención de personal especializado de la Fuerza de Emergencia para neutralizarlo. Los agentes explicaron que se trataba de un cartucho de dinamita al que se le había incorporado un fulminante iniciador, condición que exigía medidas de seguridad para evitar una posible detonación durante las diligencias.

Entre las especies incautadas también se exhibieron una importante cantidad de dinero en efectivo y balanzas que, de acuerdo con la explicación policial, serán evaluadas como parte de las investigaciones sobre una posible actividad de microcomercialización de drogas. Asimismo, los agentes mostraron un cuaderno cuyo contenido podría aportar información relevante.

Como resultado de esta intervención, cinco personas quedaron detenidas, que se presume integrarían la banda “Los Chuquis del Sur”.

En la conferencia de prensa policial, Migraciones informó sobre otras acciones de control en las que se intervino a 29 ciudadanos extranjeros. En ese grupo adicional, se identificó a seis personas que presentarían irregularidades migratorias: cuatro por exceso de permanencia y una por ingreso ilegal.

Cabe señalar que, el operativo fue encabezado por el coronel PNP Daniel Elías Soto, jefe encargado de la Región Policial Ica, y el coronel PNP Álvarez.

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