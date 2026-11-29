En un operativo policial, agentes de la División de Orden y Seguridad de Pisco capturaron a Mackenzie Alfredo Quispe Rodríguez de 21 años, alias “Mackenzie”, presunto integrante de la banda criminal “Los Demoledores de Pisco”, investigada por presuntos delitos de extorsión y sicariato.

Detención policial

Durante el registro personal, se le encontró una pistola marca Browning abastecida con ocho municiones, 50 ketes de pasta básica de cocaína, celulares y otros objetos de interés criminal.

Según información policial, el sujeto registra antecedentes de intervenciones policiales por hechos similares. El pasado 18 de marzo también fue detenido durante un operativo en el que se le halló armas de fuego, dinamita y municiones.

Además, registraba dos requisitorias vigentes por tráfico ilícito de drogas, correspondientes a los años 2022 y 2023. Ahora es investigado por los presuntos delitos de tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas y municiones.

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