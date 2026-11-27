Un operativo ejecutado por efectivos de la Policía Nacional permitió la detención de cinco presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Facinerosos de Ica”, durante una intervención realizada el 25 de noviembre en el sector Dubái, ubicado en la zona de Sacramento, provincia de Palpa. En el lugar se incautaron cuatro armas de fuego, presuntas sustancias ilícitas, S/ 34,304 en efectivo y diversos bienes que serán materia de investigación.

Golpe policial

La intervención estuvo a cargo de la Región Policial Ica, mediante la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS) y efectivos de la Comisaría Sectorial PNP Palpa, en coordinación con personal de la DIRIN PNP – DIVBUS – DEPBATER – EMI TAURO, bajo el mando del general PNP Carlos Raúl Roque Palomino, jefe de la Región Policial Ica.

De acuerdo con la información policial, la operación se inició luego de recibir reportes sobre la presencia de sujetos armados que estarían realizando disparos y desplazándose en una motocicleta lineal por el referido sector. Ante esta alerta, agentes de la Sección de Investigación Criminal (SECINPOL) Palpa, con apoyo de la COMSEC PNP Palpa, al mando del alférez PNP Andy Puma Zúñiga, efectuaron labores de patrullaje preventivo.

Durante el recorrido, los efectivos divisaron una motocicleta marca BERA, de color negro y placa de rodaje 2821-YB, ocupada por dos sujetos que aparentemente portaban armas de fuego. Al percatarse de la presencia policial, ambos emprendieron la fuga e ingresaron a un inmueble rústico utilizado como almacén y cochera, ubicado en inmediaciones del Mirador. En ese mismo lugar también se observó el ingreso de otros individuos y de un vehículo menor tipo trimoto.

Al ingresar al predio, los agentes advirtieron que los sujetos intentaban escapar por la parte posterior del inmueble, mientras arrojaban varias mochilas al interior del patio. Estas fueron intervenidas y registradas por el personal policial, encontrándose diversos elementos que motivaron su incautación.

Los cinco detenidos fueron identificados con las iniciales J. L. M. M., alias “Neto”, señalado preliminarmente como presunto cabecilla; J. J. S. C., alias “Jako”; R. I. R. M., alias “Isac”; G. A. H. P., alias “Luke”; y M. A. K. P., alias “Manu”.

Cuatro armas y más de S/ 34 mil

Entre las especies incautadas figuran cuatro armas de fuego: un revólver Smith & Wesson, calibre .38, con número de serie 61897, abastecido con cinco municiones; un revólver marca Kora, calibre .22, con serie 207972 y tres municiones; un arma de fabricación artesanal tipo Mini Uzi, calibre .380 AUTO, abastecida con nueve cartuchos; y una pistola Pietro Beretta, calibre 9 mm Parabellum, con número de serie G14362Z, que tenía seis municiones.

Asimismo, durante el registro se encontró presunta cannabis sativa, pasta básica de cocaína y residuos de hojas secas que serían aparentemente hojas de coca. A ello se suma la incautación de S/ 34,304 en efectivo, distribuidos en billetes de 200, 100, 50, 20 y 10 soles, además de monedas de diferentes denominaciones.

La Policía también decomisó siete equipos celulares y cuatro vehículos menores. Se trata de dos trimotos, una de color rojo con placa C4-3290 y otra celeste con toldo blanco, de placa 5609-4Y; así como dos motocicletas, una marca BERA de color negro, con placa 2821-YB, y otra tipo CROSS, de color azul, que no contaba con placa.

Uno de los hallazgos de la intervención fue la recuperación de la pistola Pietro Beretta, con número de serie G14362Z, cuya procedencia fue verificada por los agentes. Según la información policial, el arma estaría vinculada a un hecho delictivo ocurrido el 28 de mayo de 2026 en el distrito de La Tinguiña, provincia de Ica.

En aquella oportunidad, dos efectivos policiales que realizaban patrullaje motorizado fueron víctimas de un asalto y despojados de sus armas de reglamento. Tras el cotejo de la numeración, se estableció que la pistola incautada en Palpa coincidía con una de las armas reportadas como robadas, por lo que se logró su recuperación.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los cinco detenidos estarían presuntamente vinculados a delitos contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en agravio de cinco ciudadanos. Asimismo, se investiga su posible participación en delitos contra la seguridad pública, salud pública y tranquilidad pública, bajo la presunta conformación de una banda criminal. El caso fue comunicado a los representantes del Ministerio Público de la Fiscalía Provincial Mixta de Palpa.

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