En cumplimiento de las etapas finales de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Ica realizó la ceremonia de entrega de credenciales a las autoridades regionales, provinciales y distritales que fueron elegidas para conducir sus respectivas jurisdicciones durante el periodo 2027-2030.

Nuevas autoridades

La acreditación se efectuó luego de que el organismo electoral recibiera de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) los reportes correspondientes al 100 % de actas contabilizadas, permitiendo formalizar la entrega de los documentos que reconocen a las nuevas autoridades elegidas por voto popular.

Entre las principales autoridades que recibieron sus credenciales se encuentra Juan Enrique Mendoza Uribe, quien fue acreditado como gobernador regional electo de Ica tras alcanzar 159,984 votos. De igual manera, recibió su credencial José Luis Gálvez Chávez, quien obtuvo 64,369 votos y asumirá la alcaldía de la Municipalidad Provincial de Ica.

La entrega también comprendió a los alcaldes de los trece distritos de la provincia de Ica. En La Tinguiña fue acreditado Pablo Camargo Pillihuamán; en Parcona, Carlos José Martínez Hernández; y en Pueblo Nuevo, Pablo Guillermo Anicama Valdiviezo.

Asimismo, recibieron sus credenciales Hugo Hamilton Huamaní Espino, por Pachacútec; Elderth Felices Pacheco, por Ocucaje; Edward Luigi Romero Vizarreta, por Salas; y Carlos Roberto Tataje Aguado, por Los Aquijes.

También fueron acreditados Pedro Gerardo Rejas Tataje, por San José de los Molinos; Francis Jesús Hernández Cahua, por Tate; Nicolás Ismael Chacaliaza Fernández, por Santiago; Julio Fernando Pecho Peche, por Subtanjalla; y Rita Guerrero Cajo, como alcaldesa electa de San Juan Bautista. Finalmente, Elder Smith Chanco Yalle recibió su credencial como alcalde de Yauca del Rosario.

Autoridades de Nasca

La ceremonia también comprendió la acreditación de las nuevas autoridades de la provincia de Nasca. En el ámbito provincial, Julio Oscar Elías Lucana recibió su credencial como alcalde electo de Nasca para el periodo 2027-2030.

En los distritos de esta provincia fueron acreditados Juan Manuel Aedo Valenzuela, como alcalde de Changuillo; Carlos Manuel Cabrera Gutiérrez, por El Ingenio; Javier Eleodoro Huamacto León, por Marcona; y Hans Joel Panta Borda, por el distrito de Vista Alegre.

Credenciales para Palpa

Por la provincia de Palpa, Malco Barrios Aquise recibió su credencial como alcalde provincial electo. La entrega de documentos también alcanzó a los representantes de sus cuatro distritos.

En Llipata fue acreditado Juan Carlos Vidales García, de 31 años; en Río Grande, Moisés Aguayo Ramírez, de 49 años; mientras que en Santa Cruz recibió su credencial Gerardo Juan Medina Solar, de 59 años. Finalmente, Holdin Alejandro Espinoza Chipana, de 57 años, fue acreditado como alcalde del distrito de Tibillo.

Las nuevas autoridades iniciarán oficialmente sus funciones el 1 de enero de 2027, cuando deberán asumir la conducción de sus respectivos gobiernos locales y regional, dando inicio a un nuevo periodo de gestión en la región Ica.

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