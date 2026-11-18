Las autoridades municipales que conducirán las provincias de Chincha y Pisco durante el periodo 2027-2030 recibieron oficialmente sus credenciales en una ceremonia organizada por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Chincha, como parte de los procedimientos de proclamación y acreditación de las autoridades elegidas en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Alcaldes electos

La entrega de estos documentos representa un paso importante para las próximas administraciones municipales, cuyos representantes asumirán funciones el 1 de enero de 2027.

En la provincia de Chincha, una de las autoridades que recibió su credencial fue Bertha Rosalyn Peña Ormeño, quien asumirá la Municipalidad Provincial. Junto a ella fueron acreditados los alcaldes de los diez distritos, quienes tendrán la responsabilidad de conducir sus respectivas jurisdicciones durante los próximos cuatro años.

La relación de autoridades municipales electas de Chincha quedó conformada por Ana Mercedes Sotteccani Altamirano, en Alto Larán; Manuel Félix Manrique Ramírez, en Chavín; Benito Antaya Galindo, en Chincha Baja; Gerald Nilton Huamán Rospigliosi, en El Carmen; Víctor Rony García Saravia, en Grocio Prado; Jimmy Ulises Mendoza Vásquez, en Pueblo Nuevo; Jaime Américo Vilcapuma Salvatierra, en San Juan de Yánac; Melanio Luis Ayllón Lliuya, en San Pedro de Huacarpana; Omar Alejandro Higaki Silva, en Sunampe; y Mirtha Luz López Atuncar, en Tambo de Mora.

Por su parte, en la provincia de Pisco también se desarrolló la acreditación de su próxima autoridad provincial. Jesús Echegaray Nieto recibió su credencial como alcalde electo, documento otorgado por el Jurado Electoral Especial de Chincha, con el que queda oficialmente acreditado para asumir la conducción de la Municipalidad Provincial de Pisco durante el periodo 2027-2030.

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