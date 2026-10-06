La provincia de Chincha ya tiene a sus nuevas autoridades municipales para el periodo 2027-2030, luego de los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. De acuerdo con los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Alianza para el Progreso obtuvo la mayor votación en la provincia y Bertha Rosalyn Peña Ormeño, de 42 años, será la nueva alcaldesa provincial de Chincha.

Resultados en Chincha

La lista de Alianza para el Progreso alcanzó 37 mil 305 votos, resultado que le permitió quedarse con la conducción de la Municipalidad Provincial de Chincha. Peña Ormeño encabezará la próxima gestión municipal y asumirá el cargo a partir de enero de 2027.

Pero la elección también dejó definidos a los próximos alcaldes de los diez distritos de la provincia. Alianza para el Progreso consiguió una presencia mayoritaria en el mapa municipal chinchano, al imponerse en varios de los distritos que conforman la provincia.

En Alto Larán, Alianza para el Progreso obtuvo 1,785 votos y Ana Mercedes Sotteccani Altamirano, de 48 años, será la próxima alcaldesa distrital. En Chavín, Acción Popular alcanzó 1,089 votos y Manuel Félix Manrique Ramírez, de 61 años, asumirá como alcalde.

En Chincha Baja, Alianza para el Progreso ganó con 3,120 votos y Benito Antaya Galindo, de 58 años, será el nuevo alcalde. Mientras tanto, en El Carmen, la misma agrupación obtuvo 3,441 votos, llevando a Gerald Nilton Huamán Rospigliosi, de 50 años, a la alcaldía distrital.

En Grocio Prado, Alianza para el Progreso consiguió 4,525 votos y Víctor Rony García Saravia, de 46 años, será el próximo alcalde. En Pueblo Nuevo, uno de los distritos con mayor población de la provincia, la agrupación obtuvo 7,242 votos y Jimmy Ulises Mendoza Vásquez, de 40 años, asumirá la Municipalidad Distrital.

La distribución electoral también dejó resultados distintos en los distritos más pequeños. En San Juan de Yanac, Somos Perú obtuvo 332 votos y Jaime Américo Vilcapuma Salvatierra, de 51 años, será el nuevo alcalde. En San Pedro de Huacarpana, Alianza para el Progreso ganó con 497 votos y Melanio Luis Ayllón Lliuya, de 59 años, ocupará la alcaldía.

En Sunampe, Alianza para el Progreso alcanzó 3,254 votos y Omar Alejandro Higaki Silva, de 62 años, será el próximo alcalde distrital. Finalmente, en Tambo de Mora, Acción Popular obtuvo 1,267 votos y Mirtha Luz López Atuncar, de 46 años, será la nueva alcaldesa.

Con estos resultados, Alianza para el Progreso no solo consiguió la Municipalidad Provincial de Chincha, sino que también logró imponerse en la mayoría de los distritos de la provincia. Las nuevas autoridades asumirán sus funciones en enero de 2027 y tendrán a su cargo la conducción de los gobiernos municipales durante el periodo 2027-2030.

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