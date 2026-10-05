A las 6:14 de la mañana, quedó instalada la primera mesa de sufragio en la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, en la provincia de Ica, como parte del inicio de la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Responsabilidad cívica

La mesa instalada fue la N.° 021587, correspondiente a 300 electores, quienes estuvieron habilitados para ejercer su derecho al voto durante la jornada electoral.

Durante la supervisión, continuaban llegando algunos miembros de mesa para completar las labores de instalación y acondicionamiento. De acuerdo con el reporte, el proceso se desarrolló con normalidad y sin inconvenientes.

Fiscalía en locales de votación

En tanto, como parte del plan estratégico dispuesto para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Ministerio Público de Ica, ejecutó desde muy tempranas horas de ayer un despliegue operativo de 104 fiscales, quienes custodian de manera directa un total de 178 locales de votación en todo el Distrito Fiscal de Ica.

Los magistrados se constituyeron en los centros de sufragio con el propósito principal de verificar la correcta instalación de las mesas de votación y asegurar el normal desarrollo del acto ciudadano.

El personal fiscal permanece en alerta permanente para detectar, reportar e intervenir de forma inmediata ante cualquier tipo de incidencia, presuntos ilícitos penales o disturbios que pretendan alterar el orden público o vulnerar el derecho al voto.

La cobertura de este contingente fiscal se realiza de forma simultánea y descentralizada en los distritos y provincias de Ica, Pisco, Nasca, Vista Alegre, Palpa, Huaytará y Lucanas.

“De acuerdo con los primeros reportes emitidos por los fiscales destacados en el campo, el proceso electoral se vienecon total normalidad y sin novedades negativas. Hasta el corte de este informe, no se han registrado personas intervenidas por delitos electorales ni afectaciones al material de sufragio en ninguna de las jurisdicciones bajo su competencia”, señaló la Fiscalía.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO