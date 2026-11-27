Efectivos de la Brigada de Rescate de la Unidad de Protección de Carreteras de la Policía Nacional del Perú (PNP) intensificaron sus labores de auxilio y asistencia humanitaria ante las inundaciones provocadas por las intensas lluvias en Piura.

Una de las intervenciones se realizó, cuando los agentes lograron poner a salvo a cuatro personas, entre ellas tres adultos mayores, que permanecían atrapadas desde hacía más de seis horas en la Dirección Regional de Educación, ubicada en la urbanización Los Jardines, distrito de Veintiséis de Octubre.

El Ministerio del Interior informó que desde el inicio de las precipitaciones, la Región Policial Piura desplegó agentes en distintos puntos críticos para evacuar a familias aisladas, auxiliar a los damnificados y atender emergencias.

Para llegar a las zonas inundadas y de difícil acceso, los policías utilizan botes de la Unidad de Salvataje. Asimismo, realizan labores de orientación y control del tránsito en las vías afectadas por la acumulación de agua.

Las acciones de rescate y asistencia se mantienen durante las 24 horas, mientras los efectivos permanecen atentos a nuevos reportes de emergencia para proteger a la población afectada por las inundaciones.

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