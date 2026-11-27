La presidenta Keiko Fujimori anunció que postergó su viaje a Colombia y el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Colombia, debido a la emergencia que afronta la región Piura por las intensas lluvias e inundaciones registradas en los últimos días.

A través de su cuenta en la red social X, la mandataria informó que conversó con su homólogo colombiano, Abelardo de la Espriella, con quien acordó reprogramar la reunión bilateral.

El encuentro tenía como objetivo fortalecer las relaciones entre ambos países y establecer compromisos de cooperación.

“Acabo de conversar con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, con quien hemos acordado postergar el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Colombia, ante la emergencia que atraviesa Piura por las intensas lluvias e inundaciones”, se lee.

Asimismo, Fujimori señaló que solicitó al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, gestionar ante el Senado que se deje sin efecto la solicitud de autorización de viaje, cuyo debate estaba previsto para este viernes.

“Nuestra prioridad en estos momentos es atender a las familias afectadas”, remarcó la jefa de Estado, al explicar los motivos de la postergación de su agenda internacional.

Acabo de conversar con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, con quien hemos acordado postergar el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Colombia, ante la emergencia que atraviesa Piura por las intensas lluvias e inundaciones. He pedido al presidente del Consejo de Ministros que solicite al Senado dejar sin efecto nuestra solicitud que estaba programada para debatirse hoy. Nuestra prioridad en estos momentos es atender a las familias afectadas. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) November 27, 2026