Cada vez que llueve en Huancayo, se inunda el hospital El Carmen, y la tarde del último martes, la pesadilla se hizo realidad por segunda vez en el servicio de Neonatología. El agua de lluvia, discurría como una coladera de los techos. En medio de la desesperación, las enfermeras, técnicos y médicos tuvieron que jalar las incubadoras al medio para proteger a los bebés, cuyo agudo llanto se escuchaba en medio de la desgracia, según se observa en videos grabados en el momento de la emergencia.

sufren. Los trabajadores colocaron algunas tinas y recipientes en el suelo, para colectar el agua pero la situación era muy difícil de solucionar, ya que se temía un corto circuito por la cantidad de equipos que existen al interior de la sala de intermedios A, ocupada por 12 neonatos. Tuvieron que desconectar varios equipos para removerlos con el riesgo de sufrir un corto circuito. Pese a todo lo sufrido, el millón de soles que envió el Ministerio de Salud para el mantenimiento, ya fue utilizado y van a requerir más dinero para reparar techos del hospital.

“Ya no se puede soportar más, las inundaciones continúan se ha asignado un presupuesto para el mantenimiento pero los problemas continúan, es una lastima que el hospital este como está, solo se ha gastado 800 mil soles en el pintado, si hubieran arreglado los techos no hubiera pasado esto”, dijo la presidenta del Cuerpo Médico del hospital El Carmen, Rosa Cervera, que demandó la intervención del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y SuSalud por la exposición que sufren los pacientes y el personal de salud, de lo cual también tiene conocimiento el Ministro de Salud, que en dos ocasiones acudió a inspeccionar el antiguo hospital y la nueva obra que hace doce años no concluye.

¿EN QUÉ SE GASTÓ?. Ayer, la directora adjunta del hospital El Carmen, Exy López Salazar, respondió en que se había invertido el millón de soles que el Ministerio de Salud destino para el mantenimiento ante las lluvias por el Fenómeno El Niño. “El millón de soles (que transfirió el Minsa) se ha ido en el reforzamiento de los muros, mejoramiento del las instalaciones eléctricas y el reforzamiento de techos de las áreas críticas. Se pinta las paredes con partículas de cobre para disminuir las infecciones intrahospitalarias por virus y bacterias”, refirió la funcionaria.