Huancayo: serenazgo encuentra a niño de 11 años durmiendo en un parque
Cuando los policías Anticorrupción de Huancayo lo detuvieron, el abogado Narciso Valencia Atencio (59), se puso nervioso. Los agentes le indicaron que lo denunciaron por haber solicitado dinero a una docente para archivar un procedimiento administrativo.
Narciso Valencia, responsable de Procesos Administrativos de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huancayo, habría solicitado 2 mil soles a la profesora Violeta B.S.
Según la denuncia de la docente, el primer contacto que tuvo fue el 24 de noviembre, cuando recibió una llamada telefónica del abogado quien le pidió acudir a la institución para conversar sobre el expediente que tenía en su contra por una denuncia de padres de familia del Jardín Crayolitas de Jesús.
DETALLES
El 25 de noviembre, 3:30 de la tarde, la docente fue a la UGEL para reunise en una oficina con Valencia Atencio. Allí, el abogado le habría mostrado dos expedientes: uno de la Fiscalía y otro de la UGEL. Asimismo, había una cédula de notificación fiscal que decía: “no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria».
El procedimiento administrativo estaba relacionado con una denuncia por un presunto atropello a dos menores. Luego de revisar los documentos, el abogado le indicó que en 5 minutos debían encontrarse en el parque ubicado al costado de la Sunarp. Fue en ese lugar donde el abogado le habría solicitado 2 mil soles.