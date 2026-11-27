



Cuando los policías Anticorrupción de Huancayo lo detuvieron, el abogado Narciso Valencia Atencio (59), se puso nervioso. Los agentes le indicaron que lo denunciaron por haber solicitado dinero a una docente para archivar un procedimiento administrativo.

Narciso Valencia, responsable de Procesos Administrativos de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huancayo, habría solicitado 2 mil soles a la profesora Violeta B.S.

Según la denuncia de la docente, el primer contacto que tuvo fue el 24 de noviembre, cuando recibió una llamada telefónica del abogado quien le pidió acudir a la institución para conversar sobre el expediente que tenía en su contra por una denuncia de padres de familia del Jardín Crayolitas de Jesús.

DETALLES

El 25 de noviembre, 3:30 de la tarde, la docente fue a la UGEL para reunise en una oficina con Valencia Atencio. Allí, el abogado le habría mostrado dos expedientes: uno de la Fiscalía y otro de la UGEL. Asimismo, había una cédula de notificación fiscal que decía: “no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria».

El procedimiento administrativo estaba relacionado con una denuncia por un presunto atropello a dos menores. Luego de revisar los documentos, el abogado le indicó que en 5 minutos debían encontrarse en el parque ubicado al costado de la Sunarp. Fue en ese lugar donde el abogado le habría solicitado 2 mil soles.