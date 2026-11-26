Un niño de 11 años que permanecía desaparecido desde inicios de noviembre fue encontrado por agentes de Serenazgo mientras dormía en la vía pública, en el parque Boulevard de la Tradición, ubicado en la intersección de la calle Real con el jirón Piura, en Huancayo.

El hallazgo ocurrió aproximadamente a las 2:15 de la madrugada, luego de que un trabajador de limpieza pública de la Municipalidad Provincial de Huancayo alertara sobre la presencia del menor. Al llegar, los serenos lo encontraron debajo de unas bancas de concreto, cubierto con cartones mojados.

El niño tenía las prendas completamente húmedas debido a las lluvias y presentaba temblores por el frío. Según el reporte, incluso tenía dificultades para articular algunas palabras al momento de recibir la primera atención.

Menor habría escapado de su vivienda

En un primer momento, el menor se mostró temeroso y evitó proporcionar sus datos personales, llegando a dar nombres distintos. Después de varios minutos, pudo ser identificado como Roger, quien tenía una denuncia por desaparición desde el pasado 1 de noviembre.

Al ser consultado sobre las razones por las que permanecía en el parque, manifestó que había huido de su vivienda porque presuntamente sufría maltratos físicos y psicológicos, y que tenía miedo de regresar.

Ante lo ocurrido, los agentes de Serenazgo le brindaron asistencia y lo trasladaron a la Comisaría de Familia de Huancayo, donde quedó a disposición de la Policía para las diligencias correspondientes y la evaluación de su situación.