David Fischman, escritor y conferencista, y Glenda Furszyfer, psicoterapeuta y educadora, analizan en “El arte de ser feliz en pareja” (Editorial Planeta), los principales desafíos en las relaciones, y para enfrentarlos, presentan una guía basada en investigaciones científicas. Ambos profesionales, y también esposos, a partir de historias reales, reflexionan sobre cómo la cultura de la inmediatez y la resistencia a la introspección facilita la ruptura prematura de los vínculos en lugar de aprender a resolver desacuerdos.

En el libro abordan cómo la etapa inicial del enamoramiento afecta la visión de la pareja. ¿Cómo funciona este proceso?

Glenda: Nos referimos a ese estado inicial conocido como limerencia, una etapa de enamoramiento u obsesión por el otro que suele durar entre 1 y 3 años como máximo. No llega a ser amor maduro como tal, sino un estado de obsesión caracterizado por cambios químicos cerebrales similares al Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC). Durante la limerencia idealizamos a la pareja y vemos incluso las diferencias como atributos positivos, el problema surge cuando este estado concluye y debemos descubrir si realmente somos compatibles y si podemos convivir con ese conjunto de diferencias.

¿Por qué afirman que mantener una relación feliz es tanto un arte como una ciencia?

David: En realidad es una ciencia y es un arte; ambas cosas. La mayoría de las personas inician una vida en pareja sin haber recibido ningún entrenamiento o capacitación previa, como quien intenta manejar un auto sin haber aprendido a conducir. Nuestra intención fue condensar los principales hallazgos científicos de manera lúdica y accesible para cualquier lector.

Glenda: Para lograrlo, estructuramos el libro a modo de novela. En la historia, diversas parejas acuden al consultorio de dos psicoterapeutas, roles que representamos David y yo, basándonos también en nuestra propia experiencia trabajando y viviendo juntos.

A partir de sus investigaciones y consultas, ¿cuál es el conflicto principal que afecta a la mayoría de las parejas?

David: En base a la investigación que realicé, descubrí que el conflicto principal de la pareja no se origina en la relación misma, sino en lo que cada miembro trae consigo. Cada persona arrastra sus traumas de la niñez y rollos personales no resueltos, introduciéndolos en la dinámica de la pareja.

Glenda: La pareja resulta ser la persona ideal para gatillar y sacar a la luz esas heridas del pasado. Por eso, suele parecer que el problema es con el otro, cuando en realidad la pareja solo está actuando como un espejo de la carga o la mochila emocional que viene arrastrando.

"La mayoría de las personas inician una vida en pareja sin haber recibido ningún entrenamiento o capacitación previa, como quien intenta manejar un auto sin haber aprendido a conducir", dice David Fischman.

Se escucha con frecuencia que las relaciones actuales duran menos o tienen fecha de caducidad. En la práctica, ¿cómo evalúan esta realidad?

David: Las estadísticas muestran que cerca del 50% de las parejas se divorcian, lo cual es una tasa elevada. Hoy, la mujer está más empoderada y trabaja, por lo que ya no está obligada a permanecer en una relación insatisfecha. Además, el aumento en las expectativas y calidad de vida hace que personas de 45 o 50 años que se divorcian se sientan aún muy jóvenes para rehacer su vida.

Glenda: A esto se suma la cultura de la inmediatez y el exceso de estímulos, lo que fomenta que los vínculos se perciban a menudo como desechables. La opción fácil suele ser cambiar de pareja, pero quienes lo hacen sin trabajar en sus propios problemas terminan llevando la misma mochila a la siguiente relación y repitiendo los mismos patrones.

¿Cómo resuelven ustedes sus propios conflictos?

Intentamos aplicar todo lo que proponemos. Por eso pusimos cada cierto tramo un capítulo titulado “Entre sesiones”, donde mostramos nuestra vida personal como pareja de terapeutas para humanizarnos y admitir que no siempre podemos aplicar todo lo que predicamos.

¿Qué ha sido lo más difícil que han tenido que sortear juntos en su relación?

Glenda: Lo más difícil fue la aceptación de David por parte de mis hijas. Al ser el segundo matrimonio de ambos, ellas mostraban mucha resistencia por lealtad a su padre. David tuvo una paciencia, un amor y una ecuanimidad enormes para no tomárselo personal ni salir corriendo. Fueron años de incomodidad, pero hoy lo aman profundamente; si yo hubiera estado en su lugar, no sé si habría tolerado tanto rechazo..

David: ¡Tenía un muy buen incentivo para aguantar! Más allá de eso, nuestro grupo de diferencias es muy pequeño porque compartimos muchísimos valores e intereses.

¿Y cómo manejan las pequeñas diferencias del día a día?

David: Por ejemplo, Glenda es una mujer muy ordenada y yo soy desordenado. He tenido que hacer un esfuerzo consciente para dejar de ser caótico, y ella ha aceptado que no seré el hombre perfectamente ordenado. Nos hemos amoldado mutuamente

Glenda y David: En términos generales tenemos una relación pacífica, estable y armoniosa. Somos nuestros propios “conejitos de Indias”, ya que probamos en nosotros mismos todo lo que enseñamos antes de divulgarlo.

¿Qué se le aconsejaría a una pareja joven que está considerando casarse?

Glenda y David: Además de leer el libro y realizar juntos los ejercicios. les aconsejamos esperar 3 años antes de casarse para estar seguros de si realmente pueden vivir con las diferencias del otro. Y también esperar ese tiempo antes de tener hijos, porque no conoces verdaderamente a una persona hasta que convives con ella las 24 horas del día.