En medio de los edificios y las avenidas de Lima se encuentra un bosque con más de cuatro siglos de historia que continúa produciendo aceitunas. Se trata del Bosque El Olivar de San Isidro, un espacio de 10,36 hectáreas que alberga aproximadamente 1.670 olivos y conserva parte del legado virreinal de la capital.

Este jueves 26 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Olivo, efeméride proclamada en 2019 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

En ese contexto, El Olivar destaca por su patrimonio histórico, biodiversidad y las actividades que permiten a los visitantes conocer el cultivo y aprovechamiento de sus frutos.

El olivo que habría sido plantado por San Martín de Porres

Entre los ejemplares más antiguos del bosque destaca el Olivo de San Martín de Porres, un árbol de casi 390 años de antigüedad, registrado como árbol patrimonial desde 2020.

Según la tradición, el santo peruano plantó este ejemplar en 1637, cuando sembró esquejes de olivo en los terrenos de la antigua hacienda de Limatambo.

El árbol se encuentra junto a la Casa Museo Marina Núñez del Prado y es uno de los ejemplares de mayor valor histórico del distrito.

El Olivo de San Martín de Porres conserva casi cuatro siglos de historia.

La Municipalidad de San Isidro realiza visitas guiadas a cargo de especialistas, quienes explican los orígenes del bosque, las características de sus árboles y su importancia ambiental.

El Olivar produjo más de 11 toneladas de aceitunas en 2025

Pese a la antigüedad de sus árboles, el bosque continúa siendo productivo. Durante el 2025, las jornadas de cosecha permitieron recolectar aproximadamente 11,48 toneladas de aceitunas, según información difundida sobre las labores municipales.

La recolección se realiza principalmente de forma manual. Los trabajadores emplean escaleras, mantas y recipientes para recoger los frutos sin dañar las ramas de los ejemplares.

Como parte de las actividades educativas, la comuna también desarrolla talleres de preparación de salmuera, en los que los participantes conocen técnicas de conservación de aceitunas.

Un refugio para más de 22 especies de aves en Lima

El bosque El Olivar constituye uno de los principales espacios verdes de San Isidro.

El bosque también cumple una función ambiental dentro de la capital. Según la Municipalidad de San Isidro, alberga más de 22 especies de aves, entre ellas el turtupilín, el botón de oro, el violinista y el gavilán acanelado.

Sus árboles contribuyen a reducir la temperatura del entorno urbano, proporcionar sombra y capturar dióxido de carbono.

Para garantizar su conservación, la municipalidad ejecuta labores de poda, fertilización, riego y control fitosanitario, destinadas a proteger los ejemplares frente a enfermedades y otros factores que puedan afectar su desarrollo.

El Olivar: Monumento Nacional desde 1959

El Bosque El Olivar fue declarado Monumento Nacional en 1959, debido a su importancia histórica y cultural. Además, forma parte del patrimonio que conserva San Isidro desde la época virreinal.

En su interior también se encuentran espacios culturales como el Centro Cultural El Olivar y la Casa Museo Marina Núñez del Prado.

La conservación de este espacio permite mantener tanto su biodiversidad como las prácticas agrícolas vinculadas al cultivo del olivo, una tradición que permanece vigente después de varios siglos.