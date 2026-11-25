El Poder Judicial anuló la acusación fiscal presentada contra el expresentador de televisión Andrés Hurtado, conocido como “Chibolín”, y la suspendida fiscal superior de lavado de activos Elizabeth Peralta.

El requerimiento del Ministerio Público solicitaba 30 años de prisión para Hurtado y 24 años para Peralta, por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. La decisión fue adoptada durante el control de acusación del caso.

“Declarar nula la acusación fiscal contenida en el requerimiento mixto de 18 de mayo de 2026, ordenándose se emita nuevo pronunciamiento fiscal, con respeto de los derechos al debido proceso, a la debida motivación y a la defensa”, se lee en el fallo.

La investigación comprende tres hechos: la presunta devolución de oro incautado a la empresa de Javier Miu Lei; el supuesto direccionamiento de una investigación fiscal contra el empresario televisivo Jimmy Pflucker; y el presunto pago de una coima de 100 mil dólares para archivar una investigación contra la empresa Quantico, vinculada a los hermanos Siucho Neira. En este proceso también están comprendidos Javier Miu Lei, Iván Siucho y el fiscal provincial Lucio Sal y Rosas.

La decisión judicial se produjo luego de que las defensas de Peralta y Miu Lei cuestionaran que la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos utilizara la disposición fiscal 33 para precisar la descripción de los hechos y su calificación jurídica.

Dicho documento había sido anulado previamente por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien advirtió que fue emitido después de concluida la investigación preparatoria y sin garantizar que las defensas pudieran ejercer su derecho a contradicción.

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