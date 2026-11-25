El Perú registra alrededor de 70 mil proyectos de inversión pública paralizados y una cartera pendiente de ejecución de S/654 mil millones, según un análisis del Banco Mundial presentado durante la segunda jornada de CADE Ejecutivos 2026, en Urubamba, Cusco.

Antonio Cusato, economista del Banco Mundial para Perú, advirtió que el monto pendiente equivale aproximadamente al 60% del producto bruto interno (PBI) nacional y a más de diez años de inversión pública.

El especialista presentó estas cifras durante la sesión “Recursos descentralizados. La evidencia del uso de los presupuestos y canon en desarrollo, ¿cómo mejorar?”, realizada este miércoles 25 de noviembre.

La mitad de los proyectos de inversión pública están paralizados

Según Cusato, a inicios de 2026 el país registraba aproximadamente 140 mil proyectos de inversión pública activos, de los cuales cerca del 50% se encontraba detenido, paralizado o abandonado.

El economista explicó que desde 2010 se han registrado dificultades en la ejecución de proyectos, relacionadas, entre otros factores, con la flexibilización de los mecanismos para incorporar nuevas inversiones al sistema.

Esta situación ha generado una acumulación de iniciativas sin concluir, lo que dificulta que los recursos públicos se traduzcan en infraestructura y servicios para la población.

“La cantidad de obras paralizadas no permite que esos recursos se transformen en servicios para el ciudadano”, señaló Cusato.

Perú necesitaría más de diez años de inversión pública para atender cartera pendiente

El representante del Banco Mundial indicó que el saldo pendiente de ejecución de los proyectos de inversión pública asciende a S/654 mil millones.

Este monto representa más de una década de inversión pública si todos los recursos destinados a este fin se utilizaran exclusivamente para culminar la cartera existente, sin incorporar nuevos proyectos.

La estimación refleja la magnitud de los compromisos de inversión pendientes y no constituye un plazo definitivo para la culminación de las obras.

Gobiernos regionales y locales ejecutan el 60% de la inversión pública

Durante su exposición, Cusato también destacó la importancia de los recursos descentralizados, entre ellos el canon, el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) y el Fondo de Compensación Regional (Foncor).

Según las cifras presentadas por el especialista, alrededor del 50% de estos recursos se destina a inversión, mientras que los gobiernos regionales y locales ejecutan aproximadamente el 60% de la inversión pública del país.

En ese contexto, advirtió sobre la necesidad de fortalecer las capacidades de gestión de las autoridades subnacionales para garantizar un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.

Banco Mundial plantea priorizar la culminación de proyectos existentes

Frente a este escenario, Cusato planteó establecer criterios más rigurosos para incorporar nuevos proyectos al sistema de inversión pública y priorizar aquellas iniciativas que respondan a las necesidades de la población.

Entre las principales recomendaciones del economista figuran:

Priorizar la culminación de los proyectos existentes.

Fortalecer los filtros para la incorporación de nuevas inversiones.

Mejorar los mecanismos de planificación y seguimiento.

Realizar ajustes al sistema de inversión pública.

Fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones responsables de ejecutar los proyectos.

La exposición formó parte del eje “Crecer desde las regiones” de CADE Ejecutivos 2026, organizado por IPAE Acción Empresarial, que aborda los desafíos para impulsar la inversión, la actividad productiva y el desarrollo descentralizado del Perú.