Una mujer de 45 años perdió la vida mientras era sometida a una lipoescultura en la clínica privada OMED, ubicada en la calle Cajamarca N.° 300, en el centro poblado La Natividad, en el Cercado de Tacna.

La víctima fue identificada como Raquel Milagros Rojas Ancco, procedente de Ilo, región Moquegua. Su fallecimiento se produjo el martes 24 de noviembre de 2026 y fue comunicado durante la noche a la Policía Nacional del Perú (PNP).

Agentes de la comisaría La Natividad acudieron al establecimiento para realizar las primeras diligencias y comunicar el hecho al Ministerio Público ante un presunto caso de negligencia médica.

Mujer presentó complicaciones durante lipoescultura en Tacna

Durante las indagaciones, los efectivos policiales entrevistaron al médico Johan Zubieta Vargas, quien manifestó haber estado a cargo de la intervención quirúrgica.

Según su versión, la paciente ingresó al establecimiento médico alrededor de las 3:00 p. m. para someterse a una lipoescultura. Sin embargo, durante el procedimiento presentó complicaciones de salud y falleció en el quirófano.

Las circunstancias exactas del deceso y las eventuales responsabilidades deberán ser determinadas mediante las investigaciones correspondientes.

Fiscalía investiga presunta negligencia médica

Hasta el establecimiento acudieron agentes de la sección de Homicidios del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) y peritos de la Oficina de Criminalística (Oficri) de la PNP de Tacna.

Las diligencias se realizaron con la participación del fiscal Juan Ticona Málaga, del Octavo Despacho de Investigación de la Fiscalía Provincial Penal de Tacna, y un médico legista.

Tras varias horas de intervención, el representante del Ministerio Público dispuso el traslado del cuerpo a la morgue de Tacna para la necropsia correspondiente, prevista para este miércoles 25 de noviembre.

Durante las primeras diligencias no se dispuso la detención preliminar de ninguna persona.

Víctima era esposa de candidato a diputado por Moquegua

Raquel Milagros Rojas Ancco era esposa de José Luis Apaza Roque, candidato a diputado por Moquegua por el partido político Frente Esperanza.

Tras conocer el fallecimiento de su esposa, Apaza Roque viajó a Tacna y acudió a la morgue, donde permanece a la espera de los resultados de la necropsia.

El esposo de la víctima exige justicia y solicita que se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Clínica OMED aún no emite pronunciamiento sobre muerte de paciente

De acuerdo con la información difundida en sus redes sociales, OMED se presenta como un centro médico especializado en oncología y procedimientos quirúrgicos, con sedes en Cusco y Tacna.

Hasta el momento del reporte, el establecimiento no había emitido un pronunciamiento público sobre el fallecimiento de Raquel Rojas Ancco.

La lipoescultura es un procedimiento de cirugía plástica orientado a modificar el contorno corporal mediante la extracción y, en algunos casos, la redistribución de grasa localizada.