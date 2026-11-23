Durante la sesión solemne por el 34º aniversario de creación política del distrito Ciudad Nueva en Tacna, el alcalde Walter Cardoza Chura agradeció la lealtad y el respaldo de los regidores durante los cuatro años de gestión municipal, destacando el trabajo realizado para impulsar el desarrollo y posicionar al distrito en el ámbito regional e internacional.

“Se hizo lo mejor y se puso todo el empeño. Hemos puesto en alto el nombre de nuestro distrito que antes era prácticamente desconocido en el radar de la región Tacna y que ahora es visto a nivel internacional. Me voy con esa satisfacción y con el trabajo realizado”, expresó.

Destacó obras viales

La autoridad edil resaltó la ejecución de obras consideradas trascendentales para el desarrollo urbano, principalmente en materia de infraestructura vial. Entre ellas mencionó las avenidas Internacional y Expedición Libertadora, así como la vía que conecta con el distrito de Pocollay, que anteriormente era una zona de arena.

También destacó la avenida Juan Valer, que conecta con la avenida Jorge Basadre y otra vía de acceso al cementerio municipal, ubicado en el cerro Intiorko. En infraestructura pública, recordó la culminación de la construcción del Palacio Municipal, proyecto que conoció desde sus inicios cuando se desempeñaba como funcionario durante la gestión del exalcalde Edgar Concori. Asimismo destacó la renovación de la plaza José Olaya Balandra.

Afirma que deja 130 cámaras

En materia de seguridad ciudadana, señaló que su administración deja implementadas 130 cámaras de videovigilancia y un sistema de altavoces, expresando su expectativa de que las próximas gestiones continúen fortaleciendo y culminen la implementación del sistema de vigilancia.Cardoza Chura también hizo referencia al legado de los fundadores de Ciudad Nueva y a la importancia de preservar las costumbres, tradiciones y la identidad del distrito. “Tenemos que dejar el legado de nuestros fundadores, el orgullo de nuestras costumbres y nuestra identidad, que no debe olvidarse jamás”, manifestó.

Finalmente, el alcalde expresó su satisfacción por culminar su periodo al frente de la municipalidad y adelantó que continuará desarrollando actividades desde su plataforma digital, además de brindar apoyo a los emprendedores. “Me voy contento, feliz y satisfecho. El próximo año seguiré trabajando a través de mi plataforma digital y apoyando a los emprendedores”, concluyó.