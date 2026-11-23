Pareciera que, ante la falta de lluvias por El Niño, en el terreno electoral de la segunda vuelta para elegir al gobernador regional de Junín ha caído una lluvia de debates. Fernando Orihuela y Arnoldo Mallma han pasado por: Jauja, Huancayo, La Oroya, Satipo y cuantos espacios de discusión encontraron en el camino.

¿Sirven de algo tantos debates? ¿Se conseguirán más votos? ¿Alguien cambiará su preferencia electoral luego de escuchar durante dos o tres horas un aburrido debate? En estos tiempos, la gente no vota por programas de gobierno ni tampoco inclina sus preferencias por lo que escucha en un debate electoral. La decisión del voto es mucho más profunda y está relacionada con la confianza que consigue transmitir un candidato.

El problema es que nuestros políticos no comprenden que comunicar no es informar, mucho menos atacar al adversario. En cada debate asistimos a la misma puesta en escena: acusaciones, reproches y descalificaciones. Uno intenta demostrar que el otro es mentiroso, corrupto, incapaz y que debería responder ante la justicia en lugar de estar en el debate. Mientras tanto, la gente vive su propia realidad, alejada de las discusiones de los políticos.

Los entuertos electorales sólo interesan a las bases militantes, dirigentes, periodistas, analistas y a ese reducido círculo que sigue con atención cada declaración y cada pelea de los candidatos. El resto de los ciudadanos está en otra cosa. Ahora bien, ¿significa que los planes de gobierno no sirven? Claro que sí. Son importantes, y mucho. Pero, sobre todo, para gobernar.

Cuando llegan al poder, los gobernantes necesitan rodearse de personas más preparadas y más inteligentes que ellos mismos. Necesitan equipos técnicos capaces de resolver problemas, tomar decisiones y convertir las promesas electorales en resultados concretos.

Y, sin embargo, a veces es lo último que sucede cuando ganan una elección. Es allí donde se construye o pierde confianza ciudadana. No en la cantidad de debates a los que asistieron los candidatos, ni en cuántas veces consiguieron desacreditar a su adversario, sino en la capacidad de responder a las expectativas de la población.

Así que podemos seguir organizando debates en cada provincia, distrito y auditorio disponible. Podemos llenar escenarios, repartir fotografías y publicar declaraciones en las redes sociales. Pero convendría recordarles a los candidatos que la ciudadanía no necesita más políticos gritándose unos a otros. Necesita razones para confiar.