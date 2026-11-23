El Portal de Transparencia del Congreso registra a César Figueredo como asesor principal de la diputada Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, con una remuneración de S/ 14 mil mensuales. Según informó el programa “Cuarto Poder”, el contrato se concretó en octubre.

Figueredo fue abogado del expresidente Martín Vizcarra y, de acuerdo con el dominical, es una persona de su entorno cercano que lo ha visitado varias veces en el penal Barbadillo. También respaldó a Roberto Sánchez durante la segunda vuelta de las elecciones generales de 2026.

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Al ser consultado, el abogado señaló que la parlamentaria le solicitó apoyo y que él lo brindó como parte de su labor profesional, que consiste en revisar proyectos de ley. Se pronunció a favor de un posible indulto para Pedro Castillo y sostuvo que Vizcarra saldrá en libertad, pues considera que su proceso judicial no fue perfecto. Aclaró, además, que no promueve ninguna iniciativa de amnistía para el exmandatario.

El reportaje añade que, según su récord fiscal, Figueredo está investigado por peculado y omisiones ilegales. Palomino, en tanto, no atendió las preguntas: respondió de forma brusca, cuestionando el interés en el tema. El dominical indica que, mientras Figueredo visitaba a Vizcarra, la legisladora habría hecho lo propio con Castillo.

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En cuanto a un eventual acercamiento político, Figueredo afirmó que no se ha evaluado una alianza entre Perú Primero y Juntos por el Perú, y señaló que su agrupación está a pocos días de perder su inscripción. Sí confirmó que Perú Primero apoyó a Sánchez en la segunda vuelta.

Hasta ahora, Palomino no ha dado su versión sobre la contratación de su asesor.