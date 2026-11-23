“Retorne a su domicilio”, “Estás infringiendo las reglas de conductas” y “Carga tu dispositivo” fueron algunas de las advertencias que recibió durante semanas Eliel Adriano Candiotti Balboa (20), hoy investigado por el ataque armado en La Victoria contra un joven de 14 años pese a portar un grillete electrónico.

Según reveló Panorama, los chats entre el investigado y su controlador de arresto evidencian una cadena de incumplimientos detectados por el sistema de vigilancia electrónica personal. Los registros muestran alertas constantes porque abandonaba su domicilio y mantenía el equipo sin carga suficiente para garantizar su ubicación por GPS.

CHATS

El 25 de octubre, a las 7:58 p.m., el operador del sistema detectó que Candiotti se encontraba fuera de la zona autorizada. “Ojo, está fuera de su domicilio. Ahí vamos”, le advirtieron. En respuesta, el investigado aseguró que estaba regresando a casa.

Minutos antes, el monitoreo ya le había alertado que incumplía las restricciones judiciales. “Sr., se lo está llamando en reiteradas veces (…) Estás infringiendo las reglas de conductas impuestas por el juzgado", le escribió el operador. Candiotti respondió que su abogado había presentado un escrito porque consideraba que la medida ya había vencido.

Las conversaciones también muestran reiterados problemas con el funcionamiento del equipo debido a la falta de carga. El 23 y 26 de septiembre, así como en otras fechas posteriores, su controlador insistió en que conectara el dispositivo a la corriente para restablecer su ubicación satelital.

Chats de Eliel Candiotti y su controlador. Foto: Captura de video.

Chats de Eliel Candiotti y su controlador. Foto: Captura de video.

ALERTA ANTES DEL ATAQUE ARMADO

Las alertas se repitieron incluso días antes del ataque armado. El 10 de noviembre recibió una nueva orden para regresar a su domicilio. En un mensaje de voz, Candiotti se justificó afirmando que se encontraba mal de una muela y prometió volver.

El 13 de noviembre, horas antes de la balacera por la que ahora es investigado, el centro de control volvió a exigirle que retornara a casa. Posteriormente, intentó contactarlo por llamada, pero no obtuvo respuesta.

ATAQUE

Según las investigaciones, la madrugada siguiente, el 14 de noviembre, Candiotti habría participado en el ataque armado conduciendo una motocicleta utilizada por los sicarios. De acuerdo con la PNP, llevaba puesto el grillete electrónico al momento de la detención.

Cabe mencionar que Candiotti, hoy detenido por homicidio, fue capturado en 2024. El joven fue procesado y preso preventivamente, pero salió en julio pasado con el grillete puesto.

INPE Y SERVICIO TERCERIZADO

Frente a estas situaciones cuestionables, el INPE informó que el servicio de vigilancia electrónica personal de Eliel le correspondía a la empresa Intertactics S.A.C., un servicio tercerizado.

Por su parte, Intertactics respondió que el INPE también tiene responsabilidad. Andrés Corrales, director de la marca Buddi Limited y vocero de Intertactics SAC, indicó que se entregó un primer informe, pero falta ver el dispositivo. “Hay un sistema de monitoreo que opera, pero también el INPE también está viendo”, dijo.