La Cámara de Diputados debatirá este jueves 26 de noviembre diversos proyectos de ley y mociones incluidos en la agenda del pleno por acuerdo de la Junta de Portavoces, presidida por Óscar Reto Otero.

Entre las iniciativas figura la derogación de la Ley 32130, que fortalece la investigación del delito como función de la Policía Nacional y modifica el Código Procesal Penal.

También se debatirá la propuesta para promover la entrega voluntaria de armas de fuego ilegales o irregulares, municiones, explosivos y granadas, así como una iniciativa para fortalecer la atención de la salud de las personas afectadas por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas.

El tiempo de debate para estos dictámenes será de una hora, distribuida proporcionalmente entre las bancadas.

En la agenda también se incluyó la moción 1070, que propone interpelar al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, para que explique la transferencia financiera autorizada mediante la Resolución Ministerial 407-2026-MINEM/DM y las medidas adoptadas para garantizar su transparencia y legalidad en el proceso de cierre de minas y remediación ambiental de la unidad minera Florencia-Tucari.

Asimismo, se dará cuenta de la moción 1105, que plantea invitar con carácter de urgencia al canciller Carlos Espá para informar sobre la participación del Perú en la iniciativa “Escudo de las Américas” y la organización de la visita del papa León XIV al país.

Finalmente, los diputados evaluarán la moción 909, presentada por Fuerza Popular y Renovación Popular, que propone crear una Comisión Especial de Mujeres Parlamentarias de carácter multipartidario. Esta instancia buscaría fortalecer la participación y representación política de las mujeres en el trabajo legislativo, tomando como referencia la histórica Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas.

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