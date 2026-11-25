Las precipitaciones pluviales de los últimos días vienen afectando las viviendas antiguas y/o de construcción precaria en la ciudad, como sucedió la noche del lunes 23 en la calle Mayta Cápac del centro poblado Francisco Bolognesi, a pocos metros del mercadillo Bolognesi. En ese lugar, el inmueble donde habitan dos personas de la tercera edad o adultos mayores quedó debilitado por las lluvias y se produjo la caída de un muro colindante con la calle con un fuerte estruendo e hizo salir de sus casas a los vecinos muy asustados.

Los habitantes de la casa y transeúntes no fueron afectados en su salud, pero el peligro de más desmoronamientos de paredes y techos en ese predio movilizó al serenazgo e inspectores de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) para atender la emergencia, evaluar la zona y realizar el cercado preventivo para evitar accidentes y proteger la integridad de los vecinos.

Adultos agraviados

Leonardo Fernández Alfaro, de 84 años, contó ayer que en la casa de calle Mayta Cápac N° 345 habita con un sobrino de 69 años de edad y ambos resultaron ilesos tras el derrumbe.

Señaló que esa noche había salido de casa por unos minutos para realizar una compra y al volver encontró la calle con bastante gente, en su mayoría sus vecinos que pensaron el derrumbe habría aplastado a los ocupantes o habitantes.

Indicó que la vivienda es una construcción antigua, con muros de adobe y tarrajeo, en la que vive por años y ahora requiere el apoyo para retirar los escombros y una evaluación sobre el peligro que representa la estructura de la casa.

Personal de Gestión de Riesgos de Desastres acudió a la zona de peligro

Constatan daños

Esa noche de la emergencia, el personal de Gestión de Riesgo de Desastres de la MPT, que reemplaza a la oficina de Defensa Civil de antes, declaró inhabitable un ambiente o dormitorio colindante con la calle cuya pared se vino abajo; también colocó cintas amarillas y mallas anaranjadas formando un cerco en la zona de derrumbe.

Alertan el peligro

El ingeniero Edilberto Liendo Ale, subgerente de Gestión del Riesgo de Desastre de la MPT, sostuvo ayer que en la provincia de Tacna hay diferentes tipos de construcciones, muchas antiguas de adobe, y recomendó a las personas que las habitan estar informados sobre los días de lluvia que pronostica el Senamhi.“Se debe tener mucho cuidado en esas casas (las antiguas); las personas no deben exponerse a las lluvias, si el techo tiene filtraciones colocar plásticos para que el agua no dañe los bienes del interior; cuidar a los adultos mayores y a los niños para que no tengan algún accidente o queden propensos a las enfermedades”, acotó.

Tareas de prevención

El funcionario edil Edilberto Liendo indica que el área Gestión del Riesgo de Desastres trabaja en coordinación con la dirección de Cultura para conocer las condiciones de las casonas antiguas de Tacna. Sobre la pared de adobe caído en Bolognesi, se encintó la zona de peligro y la comuna iba a apoyar a la familia afectada para retirar los escombros.