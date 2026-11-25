Las altas temperaturas previstas para el verano de 2027 no solo representan un riesgo para las personas, sino también para los animales de compañía. Los perros y gatos pueden sufrir golpes de calor, deshidratación, quemaduras en las patas y enfermedades asociadas a los parásitos.

De acuerdo con el comunicado de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), del 30 de octubre de 2026, persiste la alerta de El Niño costero.

Este escenario plantea la necesidad de reforzar las medidas de prevención durante los próximos meses.

Ana María del Castillo, directora adjunta de CNT de Mapfre Perú y líder del laboratorio de transformación e innovación Átomo, señala que los cachorros, los animales mayores y aquellos con sobrepeso o enfermedades preexistentes requieren especial atención.

Cuatro recomendaciones para proteger a perros y gatos durante el verano

1. Reconoce los síntomas del golpe de calor y evita los paseos bajo el sol

El jadeo excesivo, la dificultad para respirar, las encías muy rojas o azuladas, el decaimiento, la desorientación y los vómitos son señales de alerta que requieren atención.

Los perros de hocico corto, como el bulldog francés y el pug, presentan una mayor vulnerabilidad frente a las altas temperaturas. Por ello, se recomienda realizar los paseos temprano por la mañana o al atardecer.

2. Mantén una adecuada hidratación y protege sus patas

Los perros y gatos deben tener acceso permanente a agua limpia y fresca, así como a espacios ventilados y con sombra.

También es importante evitar que caminen sobre asfalto o cemento caliente, debido al riesgo de sufrir quemaduras en las almohadillas de sus patas.

Asimismo, nunca se debe dejar a una mascota dentro de un automóvil estacionado, incluso si las ventanas están parcialmente abiertas.

3. Previene la aparición de pulgas y garrapatas

Las condiciones de calor y humedad pueden favorecer la proliferación de pulgas y garrapatas, parásitos capaces de provocar dermatitis y transmitir enfermedades.

Para reducir estos riesgos, se recomienda utilizar antiparasitarios prescritos por un médico veterinario, revisar periódicamente el pelaje de los animales y limpiar sus camas y juguetes.

4. Ten un plan para emergencias veterinarias

Las familias deben contar con los números telefónicos y las direcciones de clínicas veterinarias que atiendan emergencias fuera del horario habitual.

Identificar previamente estos establecimientos permitirá actuar con mayor rapidez ante síntomas que puedan comprometer la salud de las mascotas.

¿Qué hacer si un perro o gato sufre un golpe de calor?

El golpe de calor constituye una emergencia veterinaria potencialmente mortal que requiere atención inmediata.

Según las recomendaciones del Royal Veterinary College y las guías veterinarias RECOVER, se debe retirar al animal del ambiente caluroso, comenzar a enfriarlo con agua fresca y favorecer la ventilación antes de trasladarlo inmediatamente a una clínica veterinaria.

No se debe esperar a que los síntomas desaparezcan para buscar atención especializada.

La hidratación, la prevención de parásitos y la reducción de la exposición directa al calor son medidas fundamentales para proteger la salud de perros y gatos durante la temporada de verano.