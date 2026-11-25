Este viernes 27 de noviembre se realizará el Black Friday 2026, una jornada de descuentos y promociones en la que pequeños y grandes negocios buscarán atraer a nuevos consumidores mediante sus canales físicos y digitales.

La campaña comercial se desarrolla en un contexto de crecimiento del comercio electrónico en el Perú. Según cifras de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece), citadas por la billetera digital BIM, este sector creció un 50,4 % durante el primer semestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, el incremento de las compras por internet también puede ser aprovechado por ciberdelincuentes para suplantar la identidad de tiendas, difundir promociones falsas y obtener información personal o financiera de los consumidores.

Black Friday 2026: cinco consejos para comprar de forma segura

Ante los riesgos asociados a las compras online, BIM comparte recomendaciones para identificar posibles fraudes y proteger el dinero durante esta campaña comercial.

1. Verifica que la tienda sea confiable

Antes de realizar una compra, comprueba que el establecimiento cuente con canales de atención al cliente, como un número telefónico, correo electrónico o Libro de Reclamaciones.

Esta información permitirá contactar al comercio en caso de inconvenientes con el producto, solicitudes de cambio o devoluciones.

2. Compara precios y desconfía de los descuentos exagerados

Las promociones con descuentos extraordinarios o los mensajes que presionan al consumidor para realizar un pago inmediato pueden ser señales de alerta.

Antes de concretar una compra, compara precios entre diferentes establecimientos, revisa las condiciones de la promoción y verifica que la oferta provenga de los canales oficiales del comercio.

3. Utiliza canales de pago seguros

Ingresa directamente a la página web o aplicación oficial de la tienda. Evita utilizar redes wifi públicas cuando realices operaciones que involucren información bancaria.

Si pagas mediante una transferencia o billetera digital, verifica los datos del destinatario antes de confirmar la operación.

4. Protege tus contraseñas y códigos de verificación

No compartas claves bancarias, contraseñas ni códigos de verificación con terceros, incluso si estos aseguran representar a una tienda o entidad financiera.

La protección de estos datos es fundamental para reducir el riesgo de operaciones no autorizadas.

5. Revisa tus movimientos bancarios

Activa las notificaciones de tu cuenta bancaria o billetera digital para recibir alertas sobre las operaciones realizadas.

Si identificas un consumo que no reconoces, comunícate inmediatamente con tu entidad financiera para reportarlo y solicitar medidas de protección de tu cuenta.

¿Qué hacer si eres víctima de una estafa durante el Black Friday?

Ante una operación sospechosa, es importante contactar de inmediato a la entidad financiera o al proveedor de la billetera digital para reportar lo sucedido.

Durante las campañas de descuentos, dedicar unos minutos a verificar la identidad del vendedor, comparar precios y revisar las condiciones de compra puede ayudar a prevenir pérdidas económicas y proteger la información personal.