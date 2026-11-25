El ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, aseguró que la Base Naval del Callao cuenta con el establecimiento penitenciario más seguro para recluir a criminales como Jolín Bazán Valderrama, alias ‘Jolín’, quien fue capturado en Ecuador el pasado 19 de noviembre.

Durante la supervisión del traslado, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) explicó que previamente se cumplieron las diligencias correspondientes en las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

“Aquí se le tomaron los exámenes correspondientes, recibió la visita de su abogado y ahora, el día de hoy, recién con la resolución que ha expedido el juez en La Libertad, será trasladado a la Base Naval donde está la cárcel más segura para este tipo de criminales”, indicó.

Astudillo señaló que el internamiento se dispuso tras la emisión de una resolución judicial en La Libertad y garantizó las condiciones de seguridad del traslado.

🚨 #LoÚltimo | Alias “Jolín” es trasladado a la Base Naval del Callao bajo estrictas medidas de seguridad. La Policía Nacional Perú y el Instituto Nacional Penitenciario del Perú ejecutan el traslado del cabecilla de “La Nueva Jauría”, en el marco de las acciones del Comando Unificado contra el crimen organizado. — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) November 25, 2026

Alias ‘Jolín’ cumplirá cadena perpetua en la Base Naval del Callao

Jolín Bazán Valderrama, señalado como cabecilla de la organización criminal ‘La Nueva Jauría’, fue trasladado al Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Cerec) de la Base Naval del Callao.

En dicho establecimiento cumplirá la condena de cadena perpetua impuesta por el Poder Judicial por el secuestro agravado y asesinato de un empresario trujillano. La sentencia fue dictada en febrero de 2025 y ratificada en segunda instancia en enero de 2026. Y permanecerá bajo un régimen de aislamiento.

La captura de ‘Jolín’ se produjo en Ecuador, mediante un trabajo de inteligencia que contó con la colaboración de las autoridades ecuatorianas y el apoyo de Estados Unidos. Al día siguiente fue entregado a las autoridades peruanas.

Astudillo plantea cadena perpetua para policías vinculados al crimen organizado

En otro momento, el ministro del Interior ratificó su posición favorable a imponer sanciones más severas contra los efectivos policiales que integren organizaciones criminales.

Entre las medidas planteadas figuran la separación definitiva de la institución policial y la aplicación de la cadena perpetua.

“Yo lo catalogo como traición a la patria”, manifestó Astudillo al referirse a la participación de efectivos policiales o militares en organizaciones criminales.

El titular del Mininter adelantó que esta propuesta legislativa será presentada ante la Cámara de Diputados para su evaluación y eventual debate.

Mininter asegura mantener coordinación con transportistas

Consultado sobre las estrategias de inteligencia para combatir la inseguridad que afecta al sector transporte, Astudillo aseguró que mantiene una coordinación permanente con sus representantes.

El ministro sostuvo que su gestión ha fortalecido el acercamiento con los transportistas y continuará trabajando con dicho sector para atender sus demandas en materia de seguridad ciudadana.