Momentos de tensión vivieron la mañana del domingo los feligreses de la iglesia Señor de la Divina Misericordia, ubicada frente a la plaza Francisco Bolognesi, en el distrito de Cayma, donde un hombre, aparentemente ebrio, ingresó al templo para amenazarlos con un cuchillo.

Alertados del incidente, agentes de serenazgo de Cayma acudieron al recinto religioso, donde se entrevistaron con Katherin Herrera, quien relató lo sucedido y señaló que el sujeto se había retirado del lugar.

Ante ello, los serenos iniciaron la búsqueda del individuo por zonas aledañas logrando ubicarlo mientras caminaba en plena la intersección de las avenidas 20 de Abril y Bolognesi.

Desde allí, persiguieron al sujeto hasta el cruce de la avenida Ramón Castilla con calle Reforma Nacional, donde lograron reducir al varón que tenía oculto entre sus prendas el arma blanca que habría utilizado para presuntamente amenazar a los feligreses.

El intervenido fue trasladado a la comisaría de Acequia Alta, donde la Policía lo identificó como Cristhian Marlon Ríos Jordan, natural de la ciudad de Lima, quedando en calidad de detenido, sin embargo, luego fue liberado, debido a que nadie resultó herido y afronta la investigación en libertad.