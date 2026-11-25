El abogado de Vladimiro Montesinos, Carlos Mariluz, afirmó que el exasesor presidencial “está perdiendo la vista”. Las declaraciones se produjeron durante una audiencia, en la Corte Superior Nacional (Tercera Sala Penal), en la que el letrado pidió variar la ejecución de la sentencia de Montesinos Torres.

La solicitud busca que el reo, sentenciado por el Caso “Sobres-bomba” y otros, cumpla su condena bajo detención domiciliaria o vigilancia judicial. Así, dejaría la Base Naval del Callao, donde actualmente cumple sus condenas.

De acuerdo a la defensa, el exbrazo derecho de Alberto Fujimori sufre de graves problemas de salud. Durante su presentación, el abogado fue interrogado sobre unos “informes de salud” presentados a la justicia. “Sí. Está perdiendo la vista. (…) Eso y (tiene) otras enfermedades mórbidas también”, puntualizó.