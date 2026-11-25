La infraestructura vial sobre el río Piura presentaría una situación crítica, pues el estado de los principales puentes de la ciudad se encontraría en serios riesgos debido a los daños estructurales que presentan, los cuales podrían complicarse drásticamente con la llegada de mayores caudales producto de las precipitaciones anunciadas por el Fenómeno El Niño. Entre las infraestructuras más comprometidas figuran el puente Sánchez Cerro.

Ante este escenario, el decano del Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo Departamental Piura, Manuel Asmat, precisó que estas estructuras requieren una intervención técnica inmediata frente al periodo lluvioso que se avecina, el cual, de acuerdo con los reportes del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), se perfila de gran intensidad para la región.

“Es necesario realizar una evaluación de cada uno de los puentes, antes de la llegada de los caudales extraordinarios que nos traerá el FEN”, señaló Asmat.

El ingeniero cuestionó la inacción de las autoridades competentes a lo largo de los años. Agregó que los puentes ubicados en Piura nunca han recibido un mantenimiento preventivo adecuado, ni por parte de la Municipalidad Provincial de Piura ni del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), pese a que los estándares técnicos internacionales, como la norma americana, que establece que este tipo de infraestructuras deben recibir mantenimiento periódico cada dos años para garantizar su operatividad y seguridad.

Finalmente, el especialista exhortó a las entidades del Estado a no esperar a que ocurra una emergencia o el colapso de alguna vía de comunicación vital para la ciudad. “Se requiere urgente una inspección más detallada”, reiteró el decano.