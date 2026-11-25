El tránsito vehicular en la carretera Panamericana Sur permanece restringido a la altura del puente La Caleta, en la provincia de Caravelí, debido a los trabajos de reparación que ejecuta el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tras los daños registrados en esta infraestructura.
La emergencia afectó parte de la estructura del puente, donde colapsaron sectores de la losa de concreto, las veredas y las barandas. Debido a esta condición, solo se había colocado cintas y mallas que alertaban el riesgo.
Esta realidad obligó a realizar trabajos inmediatos para retirar los elementos dañados y evitar que las partes inestables representen un peligro para los conductores y peatones que utilizan esta vía.
Las labores están a cargo de Provías Nacional, mediante su Unidad Zonal XV – Arequipa. Según el MTC, los trabajadores realizan la demolición y retiro de los componentes afectados. También se traslada material para instalar nuevas barandas metálicas como parte de la recuperación de la infraestructura.
Mientras duren las reparaciones, los vehículos deben circular de manera controlada por este sector de la Panamericana Sur, en el tramo comprendido entre los kilómetros 614+000 y 614+015, correspondiente a la ruta Desvío Yauca–Chala.
El MTC informó que continuará con los trabajos hasta restablecer las condiciones de seguridad del puente y recuperar la circulación normal.