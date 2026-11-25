El tránsito vehicular en la carretera Panamericana Sur permanece restringido a la altura del puente La Caleta, en la provincia de Caravelí, debido a los trabajos de reparación que ejecuta el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tras los daños registrados en esta infraestructura.

La emergencia afectó parte de la estructura del puente, donde colapsaron sectores de la losa de concreto, las veredas y las barandas. Debido a esta condición, solo se había colocado cintas y mallas que alertaban el riesgo.

Puente La Caleta en Chala en riesgo de colapsar en la carretera Panamericana Sur (Foto: Chala al Día)

Esta realidad obligó a realizar trabajos inmediatos para retirar los elementos dañados y evitar que las partes inestables representen un peligro para los conductores y peatones que utilizan esta vía.

Las labores están a cargo de Provías Nacional, mediante su Unidad Zonal XV – Arequipa. Según el MTC, los trabajadores realizan la demolición y retiro de los componentes afectados. También se traslada material para instalar nuevas barandas metálicas como parte de la recuperación de la infraestructura.

MTC repara puente La Caleta en Arequipa y el tránsito es restringido en la Panamericana Sur (Foto: MTC)

Mientras duren las reparaciones, los vehículos deben circular de manera controlada por este sector de la Panamericana Sur, en el tramo comprendido entre los kilómetros 614+000 y 614+015, correspondiente a la ruta Desvío Yauca–Chala.

El MTC informó que continuará con los trabajos hasta restablecer las condiciones de seguridad del puente y recuperar la circulación normal.