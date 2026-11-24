El puente La Caleta, ubicado a la salida del distrito de Chala, en la provincia de Caravelí, presenta un deterioro considerable que pone en riesgo la seguridad de los conductores y pasajeros que transitan diariamente por la carretera Panamericana Sur.

La infraestructura registra desprendimientos de concreto, fierros expuestos y daños en los bordes. A ello se suma la falta de barreras de protección adecuadas: en ambos extremos del puente solo se colocaron cintas de seguridad y una malla de plástico para advertir a los conductores sobre el peligro.

Pese a estas condiciones, el tránsito continúa con normalidad. Por esta vía circulan vehículos particulares, buses interprovinciales y camiones de carga pesada, lo que incrementa la preocupación por el riesgo de que la estructura no soporte el paso constante de unidades, especialmente de aquellas que transportan grandes cantidades de carga.

En el lugar también hay un letrero que establece un límite máximo de 36 toneladas. Sin embargo, el deterioro visible de la infraestructura genera dudas sobre si a la fecha reúne las condiciones necesarias para soportar el tránsito vehicular de manera segura.

Un eventual colapso o cierre de esta infraestructura podría interrumpir la circulación por la Panamericana Sur, una de las principales vías de conexión entre Arequipa, Ica y Lima. Esto afectaría el transporte interprovincial, el traslado de mercancías y el abastecimiento de productos entre estas regiones.

Ante esta situación se requiere la intervención del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Provías Nacional y las demás entidades para determinar el nivel de riesgo y ejecutar las reparaciones necesarias.