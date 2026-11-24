Cuatro personas, entre ellas un adolescente de 17 años, fueron intervenidas por la Policía Nacional durante el operativo denominado “Control Territorial 2026”, ejecutado en el distrito de La Tinguiña. Las intervenciones estuvieron relacionadas con presuntos hechos de conducción en estado de ebriedad, acoso y agresiones en un contexto de violencia familiar.

Intervenciones policiales

Las acciones se desarrollaron el domingo 22 de noviembre, en la avenida Finlandia. El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Región Policial Ica, la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS) y la Comisaría PNP de La Tinguiña, como parte de las labores de prevención y mantenimiento del orden público.

Entre los intervenidos se encontró a M. P. (41), detenido por su presunta implicancia en el delito de peligro común, en la modalidad de conducción en estado de ebriedad. Asimismo, un adolescente de 17 años fue intervenido por su presunta vinculación con hechos relacionados con conducción en estado de ebriedad y acoso.

En otra intervención, un hombre de 43 años y una ciudadana de 38 años fueron detenidos por su presunta participación en agresiones mutuas en un contexto de violencia familiar. Según la información policial, estas acciones formaron parte de las estrategias destinadas a prevenir situaciones que pongan en riesgo la integridad de las personas, la seguridad vial y la tranquilidad de los vecinos.

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