El Congreso de la República aprobó la semana pasada el Presupuesto 2027. Para la región Arequipa se destinará 5 mil 643 millones de soles entre el Gobierno Regional de Arequipa y los 109 gobiernos locales, donde la provincia de Arequipa concentra el 71% del presupuesto municipal.

Entre los 101 municipios distritales y 8 municipios provinciales recibirán como partida inicial 2 mil 564 millones 496 mil 429 soles. De este monto, las 29 comunas de la provincia de Arequipa concentrarán mil 814 millones 328 mil 845 soles.

Las cinco municipalidades que recibirán el mayor presupuesto el próximo año serán Cerro Colorado, con 321 millones 523 mil 91 soles; la Municipalidad Provincial de Arequipa, con 246 millones 291 mil 805 soles; Majes, con 120 millones 814 mil 620 soles; Paucarpata, con 106 millones 322 mil 357 soles; y Cayma, con 105 millones 29 mil 455 soles.

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

A diferencia de los gobiernos locales y pese a la presentación del gobernador regional de Arequipa ante el Congreso de la República, el presupuesto del Gobierno Regional se mantendrá tal como fue aprobado en el dictamen remitido por el Poder Ejecutivo, es decir, 3 mil 96 millones 683 mil 402 soles.

Del total que recibirá la región el próximo año, 2 mil 354 millones 386 mil 39 soles serán destinados a gastos corrientes, mientras que el saldo se orientará a gastos de capital para la ejecución de inversiones y proyectos.