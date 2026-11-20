Múltiples intervenciones policiales en la región Ica, lograron la captura de sujetos requisitoriados, asi como detenidos por presuntos robo de celular y dinero. Las acciones se registraron en los distritos de Marcona (Nasca) y La Tinguiña (Ica).

Intervenciones en Marcona

La División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS Ica) y la Comisaría Rural PNP Marcona, ejecutó el operativo policial denominado “Extranjeros”, logrando la intervención y detención de Luis Maximiliano Gauto de 37 años, de nacionalidad argentina, por su presunta implicancia en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado.

La intervención se realizó en mérito a la denuncia presentada por una ciudadana de 51 años, quien informó que el 18 de noviembre, aproximadamente a las 12:47 de la medianoche, fue víctima de la sustracción de S/1,984 en efectivo y un equipo celular marca Motorola, modelo Moto G77, valorizado en S/ 1,200, en el interior de la pollería “D Yohas”.

Ante la denuncia, personal policial de patrullaje motorizado ejecutó acciones de búsqueda y ubicación, logrando resultados positivos con la intervención del presunto implicado en inmediaciones de la Plaza de Armas de Marcona. Durante el registro personal, los efectivos policiales encontraron en su poder el equipo celular reportado como sustraído, procediendo a su recuperación y a la detención del intervenido.

En otra intervención, los agentes de la Comisaría Rural PNP Marcona, detuvieron a Esteban Rogelio Benites Elias de 40 años, alias “Dubai”. La intervención se realizó en inmediaciones del óvalo de Gas, donde los efectivos policiales efectuaron acciones de control e identificación de personas. Durante las verificaciones en los sistemas policiales, se constató que el intervenido registraba una requisitoria vigente por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado.

La orden de captura fue emitida por el Juzgado de Caravelí, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa, correspondiente al Expediente N.° 17, de fecha 15 de septiembre de 2026.

En ese mismo distrito se realizó el operativo policial “Hoteles 2026”, donde personal policial detuvo a O. E. T. V. (34), por su presunta implicancia en el delito de violación sexual. El detenido estaría presuntamente implicado en hechos denunciados por una mujer de 34 años, motivo por el cual se procedió a su detención y se comunicó el caso al representante del Ministerio Público para las diligencias correspondientes. Asimismo, los registros policiales consignan intervenciones y denuncias anteriores relacionadas con presuntos hechos de violencia física en agravio de la misma persona.

Detenido en La Tinguiña

En tanto, en el distrito de La Tinguiña (Ica), se ejecutó el operativo policial denominado “Amanecer Seguro”, logrando la captura de una persona que registraba una requisitoria vigente por el delito contra la libertad sexual, en la modalidad de actos contra el pudor.

La intervención se desarrolló entre las 05:20 y las 06:30 de la mañana, en inmediaciones de la avenida Victoria Gotuzzo, donde el personal policial detuvo un sujeto de 23 años que, al ser consultado en los sistemas policiales, registraba una requisitoria vigente por el delito antes mencionado. Asimismo, según la información policial, el intervenido registraría denuncias relacionadas con presuntos actos de tocamientos indebidos.

Asimismo, la Policía Nacional del Perú, a través de la Región Policial Ica, la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS), mediante la División de Unidades Especiales (DUE) y la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SECPIRV Ica), ejecutó el operativo policial denominado “Control de Identidad”, logrando la recuperación de un vehículo automotor que registraba requisitoria vigente.

La intervención se desarrolló en la avenida Prolongación Arenales, sector San Joaquín, donde los efectivos policiales realizaron acciones de identificación y verificación de vehículos para detectar unidades hurtadas o robadas.

Durante el operativo, el personal policial logró ubicar y recuperar un automóvil marca Toyota, modelo Agya, color gris, de placa de rodaje BPI-610, el cual, tras las consultas correspondientes, registraba una requisitoria vigente por asalto y robo de vehículos, solicitada por la SEPROVE Ica, mediante documento N.° 234, de fecha 14 de mayo de 2026.

La unidad vehicular fue trasladada a las instalaciones de la SECPIRV Ica para continuar con las diligencias correspondientes, conforme a ley.

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