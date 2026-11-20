Cinco alcaldes electos para la gestión 2027-2030 acudieron hasta el relleno sanitario para recibir información sobre la operación, tiempo de vida útil y las deudas que arrastran las municipalidades distritales en la administración saliente. Participaron de la visita representantes de JICA, aportante en la creación de la celda y demás componentes de esta estructura para la disposición final de los residuos sólidos.

Deudas municipales

Funcionarios del municipio provincial informaron acerca de las maquinarias y así como de la cantidad de residuos que se recibe al día de los municipios de Pueblo Nuevo, Grocio Prado, Alto Larán y otros. Pero, no todos están pagando por este servicio que es administrado por el municipio provincial. Según información oficial -solo por mencionar- existe la deuda de cerca de un millón de soles que arrastra el populoso distrito por el uso del relleno sanitario.

Asimismo, se informó que en menos de 2 años la celda alcanza su tiempo de vida útil y será necesario invertir en uno nuevo para no crear áreas degradadas, como en el pasado. La alcaldesa provincial electa Bertha Peña manifestó que convocará a las autoridades que inician gestión el 1 de enero para dar continuidad a la operación del relleno sanitario. Asimismo, solicitará reunión con JICA para la construcción de una nueva estructura.

Cabe indicar que en el relleno sanitario además se elabora abono orgánico y se implementó un vivero, cuyas plantas son destinadas a las áreas verdes de la ciudad.

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