Los hechos que son materia de investigación fiscal en la Sucamec se remontan al periodo comprendido entre 2014 y 2024. Así lo precisó la institución en un comunicado difundido este viernes, en el que también señaló que su actual gestión asumió funciones en agosto de 2026.

El pronunciamiento se produjo tras las diligencias del Ministerio Público y la Policía Nacional en las instalaciones de la entidad, en Magdalena del Mar. La investigación está relacionada con presuntos delitos contra la administración pública y el caso de la organización criminal denominada “Los Herméticos del Caudal”.

Ante este escenario, la administración actual manifestó que facilitará el acceso a la información, documentación y equipos que requieran las autoridades para desarrollar las investigaciones. La entidad sostuvo que mantendrá esta disposición durante las diligencias.

En su comunicado, Sucamec también hizo referencia a sus principios de transparencia, integridad institucional y respeto a la legalidad. Asimismo, reiteró su compromiso de colaborar con el Ministerio Público y la Policía Nacional en el esclarecimiento de los hechos.