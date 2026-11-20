El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), SENAMHI DZ N° 5 realizó trabajos de mantenimiento y renovación del rotulado de las reglas limnimétricas en las estaciones hidrológicas Letrayoc y Conta, ubicadas en los ríos Pisco y San Juan, respectivamente. Estas intervenciones permitirán mejorar la lectura de los niveles de agua y la continuidad de los registros utilizados para la vigilancia hidrológica en la región Ica.

Vigilancia ente El Niño

El mantenimiento de las escalas limnimétricas facilita la detección de variaciones en los niveles de agua y el seguimiento de posibles crecidas durante la temporada de lluvias, en un contexto de vigilancia ante el Fenómeno El Niño.

En la estación Letrayoc, situada en el río Pisco, se renovó el rotulado de la escala limnimétrica mediante la aplicación de un recubrimiento epóxico, que mejora su resistencia al desgaste provocado por la acción del agua, especialmente durante los periodos de incremento del caudal.

Por su parte, en la estación Conta, ubicada en la margen izquierda del río San Juan, en la provincia de Chincha, se efectuó el rotulado de las escalas sobre la superficie lateral de una estructura de concreto y del nuevo partidor hidráulico, que distribuye las aguas hacia los ríos Chico y Matagente.

Para asegurar la adherencia y durabilidad del recubrimiento, las superficies fueron previamente lijadas y recibieron hasta ocho capas de material epóxico. Una vez concluido el secado, se procedió a marcar las escalas correspondientes.

Adicionalmente, el equipo técnico realizó labores de limpieza en el área donde se encuentra instalado un equipo de medición del nivel del agua, denominado travel, próximo a la estación Letrayoc. Estos trabajos forman parte de las acciones destinadas a recuperar las condiciones operativas del instrumento, adquirido por el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI).

El mantenimiento de estos dispositivos contribuye a mejorar la calidad y continuidad de las observaciones hidrológicas. Los registros obtenidos permiten analizar las variaciones de los niveles de agua y, junto con las mediciones de caudal, proporcionan información técnica para el seguimiento de los ríos y la adopción de medidas preventivas por parte de las autoridades competentes.

El SENAMHI mantiene la vigilancia hidrológica en las principales cuencas del país, mediante acciones de monitoreo y mantenimiento de su red de estaciones, con el propósito de proporcionar información técnica confiable que contribuya a la prevención de riesgos y a la toma de decisiones de las autoridades competentes.

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