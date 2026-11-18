La región Ica afrontará jornadas de intenso calor, con temperaturas que podrían alcanzar los 34 grados centígrados en la zona costera y llegar hasta los 35 °C en las provincias de Nasca y Palpa. Así lo informó Wilfredo Yzarra Tito, jefe del Senamhi en Ica, quien precisó que estas condiciones se presentarán hasta el viernes. “Tenemos altas temperaturas que empiezan a partir del día de hoy hasta el día viernes”, señaló.

Calor extremo

El especialista explicó que el incremento estaría relacionado con el actual contexto del Fenómeno El Niño, que viene favoreciendo temperaturas por encima de los valores habituales. “La temperatura normal para la región puede bordear los 30 grados centígrados, pero estamos llegando a 34 grados centígrados”, manifestó. Asimismo, indicó que los pronósticos contemplan anomalías de entre 4 y 5 grados adicionales respecto a los registros normales.

Yzarra también alertó sobre los elevados índices de radiación ultravioleta, que podrían alcanzar niveles extremadamente fuertes y representar un riesgo para la salud de la población. “Estas condiciones térmicas favorecen que los índices de radiación ultravioleta estén dentro del rango de extremadamente fuerte”, advirtió. Ante ello, recomendó utilizar gorras de ala ancha, camisas de manga larga y prendas de algodón para proteger la piel de la exposición solar.

Las condiciones de calor también podrían repercutir en el sector agrícola, particularmente en los cultivos de agroexportación como la palta, el arándano y la vid. El jefe del Senamhi indicó que vienen implementando sistemas de monitoreo para evaluar sus efectos y advirtió que “estas condiciones térmicas prácticamente están generando problemas de estrés térmico en los cultivos”. Esta situación genera preocupación por las posibles afectaciones a la producción agrícola de la región.

En cuanto a las precipitaciones, informó que se han previsto lluvias de ligera a moderada intensidad en las zonas altas de Ica, así como en sectores de Ayacucho y Huancavelica. Según explicó, algunas precipitaciones vienen superando los valores habituales y podrían favorecer el inicio de la campaña agrícola, que presenta retrasos. Sin embargo, advirtió que “la atmósfera está muy inestable”, por lo que recomendó mantenerse atentos a los avisos meteorológicos.

Sobre las proyecciones para los próximos meses, Yzarra señaló que existe una alta probabilidad de que las condiciones asociadas al Fenómeno El Niño continúen hasta febrero y marzo. Añadió que, de mantenerse esta tendencia, las temperaturas elevadas podrían persistir durante el verano. Asimismo, precisó que el Senamhi emite pronósticos con una anticipación de tres a cinco días y utiliza información de radar para generar avisos preventivos con hasta 24 horas de anticipación.

Finalmente, respecto al comportamiento de los ríos, el funcionario informó que la estación hidrológica de Los Molinos registra un caudal aproximado de 11 metros cúbicos por segundo, por debajo del umbral de alerta amarillo. “Estamos por debajo de la línea amarilla”, precisó, al señalar que actualmente no se advierten condiciones que indiquen un riesgo de inundación. También indicó que el Senamhi publica boletines hidrológicos diarios para informar a las autoridades sobre el comportamiento de las cuencas y contribuir a las acciones de prevención.

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