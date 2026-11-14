El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), informó que la región Ica experimentará un incremento extremo de la temperatura diurna, acompañado de escasa nubosidad y elevados niveles de radiación ultravioleta, principalmente en las zonas costeras.

Altas temperaturas

De acuerdo con el aviso meteorológico N° 465, el aumento de las temperaturas será progresivo desde ayer viernes 13 de noviembre y alcanzará su mayor intensidad el lunes 16 de noviembre. Así lo informó la Dirección Zonal 5 del SENAMHI, a cargo del ingeniero Wilfredo Yzarra.

Como antecedente, el aviso meteorológico N° 458 advirtió sobre condiciones de temperatura diurna extrema en Ica. Durante los últimos días, se han registrado valores elevados del índice ultravioleta (IUV), que alcanzaron los 14 puntos entre el mediodía y la 1:00 de la tarde, nivel considerado extremadamente alto. Asimismo altas temperaturas de hasta 35 grados.

El incremento de la temperatura también comprenderá sectores de la sierra de las provincias de Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nasca. En tanto, se esperan condiciones de intensidad moderada en las provincias de Castrovirreyna y Huaytará, en Huancavelica, así como en Huanca Sancos, Lucanas, Sucre, Parinacochas y Páucar del Sara Sara, en Ayacucho.

Ante este escenario, el SENAMHI recomienda a la población evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación, utilizar sombreros de ala ancha, ropa ligera y protector solar, además de mantenerse hidratada, especialmente en el caso de niños y adultos mayores.

La Dirección Zonal 5 del SENAMHI mantiene la vigilancia de las condiciones meteorológicas e hidrológicas en su ámbito de competencia, mediante la emisión de pronósticos y avisos sobre temperaturas, precipitaciones y comportamiento de los caudales, para contribuir a la prevención y preparación ante posibles peligros hidrometeorológicos.

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