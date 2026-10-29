La región Ica registró una temperatura máxima de 33.4 °C, de acuerdo con el Reporte Meteorológico N.° 194 de la Dirección Zonal 05 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), que reúne las condiciones meteorológicas observadas durante las últimas 24 horas en su jurisdicción. A este registro se suma el pronóstico de un nuevo incremento del calor en sectores de la costa y la sierra, acompañado de una mayor exposición a la radiación ultravioleta.

Radiación UV extremadamente alta

Mediante el aviso meteorológico N.° 443, el Senamhi advirtió sobre el incremento de las temperaturas diurnas en los departamentos de Ica, Huancavelica y Ayacucho. Según el pronóstico, estas condiciones continuarían entre el 29 y el 31 de octubre, periodo en el que se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de la radiación ultravioleta (UV) y presencia de ráfagas de viento.

El reporte de vigilancia de radiación UV de la Dirección Zonal 05 también alertó sobre los niveles registrados en la región. En la ciudad de Ica se alcanzó un índice ultravioleta máximo de 10 el miércoles 28 de octubre, entre las 11:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, horario en el que la población debe extremar las precauciones para evitar una exposición solar prolongada.

Asimismo, el documento consignó un índice de radiación ultravioleta de 13 para la provincia de Ica, clasificado como extremadamente alto. Estos valores advierten sobre la necesidad de reforzar las medidas de protección, debido a que la exposición directa al sol sin los cuidados necesarios puede ocasionar daños en la piel y los ojos.

La vigilancia meteorológica comprende las localidades de Ica, Subtanjalla, San Juan Bautista, La Tinguiña, Parcona, Los Aquijes y Pueblo Nuevo. En estas zonas, las condiciones previstas requieren especial atención, sobre todo durante las horas centrales del día, cuando se espera una mayor incidencia de la radiación solar.

El ámbito de la Dirección Zonal 05 del Senamhi abarca todo el departamento de Ica, además de las provincias de Huaytará y Castrovirreyna, en Huancavelica, y Lucanas, Sucre, Parinacochas y Paucar del Sara Sara, en Ayacucho. Por ello, los reportes meteorológicos permiten conocer las condiciones previstas en estas jurisdicciones y orientar a la población sobre las medidas preventivas que debe adoptar.

Protegerse de la radiación solar

Ante el incremento de las temperaturas y los elevados índices de radiación UV, el Senamhi recomendó utilizar protector solar, sombreros de ala ancha, lentes con filtro ultravioleta, sombrillas y prendas de manga larga para reducir la exposición directa al sol.

También aconsejó evitar permanecer durante periodos prolongados bajo la radiación solar en las horas de mayor intensidad y mantenerse informado a través de los canales oficiales del organismo meteorológico para conocer las actualizaciones de los avisos y reportes.

Las recomendaciones están dirigidas especialmente a las personas que trabajan en la vía pública, realizan labores agrícolas, desarrollan actividades al aire libre o deben desplazarse durante varias horas bajo el sol. En estos casos, adoptar medidas de protección resulta importante ante las condiciones previstas para los próximos días en la región.

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