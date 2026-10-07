Las temperaturas en Ica vienen mostrando un comportamiento inusual para la actual temporada de primavera y podrían continuar en aumento, advirtió el ingeniero Ricardo Rosas Luján, responsable de la Dirección Zonal 5 del Senamhi. “Estamos viviendo un año anormal”, señaló.

Alerta climática

El verano en Ica solamente hemos tenido dos días de frío, lo que quiere decir que no hemos tenido invierno”, sostuvo. Explicó que actualmente se registran entre 31 y 32 grados, valores propios del verano, por lo que recomendó a la población protegerse de la intensa radiación solar, que ya alcanzó el nivel 11, además de cuidar la piel y los ojos.

Rosas Luján señaló que el calentamiento anómalo del mar también viene influyendo en las condiciones climáticas de la región y que la tendencia apunta a un incremento de las temperaturas, especialmente de las mínimas. “La tendencia sí se va a seguir incrementando la temperatura, sobre todo la mínima, que es lo que más preocupa, porque es la que nos da esa sensación de bochorno”, manifestó.

Frente a ello, consideró necesario impulsar proyectos que permitan refrescar la ciudad y conservar los árboles y áreas naturales, en un contexto de crecimiento urbano y reducción de espacios que cumplen una función ambiental.

Sobre las lluvias previstas para los próximos meses, el director del Senamhi en Ica, explicó que Ica presenta condiciones climáticas particulares y que su comportamiento no puede compararse directamente con otras regiones del país. Indicó que para registrar precipitaciones importantes se requiere la presencia de flujos húmedos provenientes del este, principalmente durante enero y febrero.

“Nosotros ya hemos sacado un pronóstico en que hemos manifestado que las lluvias van a ser de lo normal hacia superior”, precisó, aunque señaló que a finales de octubre se realizará un encuentro regional con especialistas para contar con un escenario más preciso sobre el comportamiento del próximo verano.

El responsable del Senamhi exhortó además a la población y a las autoridades a adoptar medidas preventivas ante el posible incremento de las temperaturas y las lluvias. “No esperemos quedarnos sin agua, no esperemos quedarnos sin cultivos, ¿de qué vamos a vivir?”, advirtió al referirse a la expansión urbana desordenada y la pérdida de tierras agrícolas.

En esa línea, remarcó la necesidad de conservar los recursos naturales y fortalecer la planificación territorial para reducir riesgos y garantizar la seguridad hídrica y alimentaria de Ica.

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