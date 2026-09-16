Los 30 °C registrados en Hacienda Bernales, en la región Ica, marcaron un nuevo récord de temperatura máxima para esta estación durante los primeros diez días de septiembre de 2026, según la información difundida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). La cifra superó el anterior registro de 29 °C, correspondiente al 18 de septiembre de 1997, en medio de condiciones térmicas particulares que también vienen presentándose en diferentes sectores de la costa peruana.

Temperaturas altas

Sin embargo, el director de la Dirección Zonal 5 del Senamhi–Ica, ingeniero Ricardo Antonio Rosas Luján, explicó que alcanzar los 30 °C no significa que Ica esté atravesando actualmente temperaturas fuera de sus parámetros habituales. “Nuestro normal en este mes son 32 y tenemos ahorita 30”, explicó, precisando que cada región presenta características climáticas propias.

La sensación de mayor calor percibida durante los últimos días estaría relacionada principalmente con los cambios de temperatura registrados a lo largo de una misma jornada. Rosas explicó que las mañanas todavía pueden presentarse ligeramente frías y posteriormente alcanzar valores cercanos a los 30 °C. “Pasamos de 24 a 30, entonces ahí es donde se siente esa sensación”, indicó el especialista, al señalar que este cambio brusco puede hacer que la población perciba con mayor intensidad el calor.

El especialista agregó que las condiciones térmicas continuarán cambiando conforme avance septiembre y se produzca el cambio de estación. “Se va a incrementar, ya viene el cambio de estación ahora a fines de septiembre”, adelantó. Respecto al Niño Costero, explicó que las anomalías de temperatura están asociadas actualmente a este evento, aunque remarcó que el registro puntual de 30 °C observado en Ica se mantiene dentro de las condiciones habituales para esta época.

Para los meses de mayor calor, especialmente febrero, Senamhi señaló que las temperaturas promedio en Ica pueden situarse alrededor de los 33 °C y 34 °C, aunque eventualmente podrían registrarse valores extremos. Rosas recordó que durante anteriores eventos cálidos se alcanzaron hasta 37.5 °C, aclarando que se trata de registros excepcionales y no de temperaturas normales. En cuanto a las lluvias, indicó que podrían presentarse precipitaciones dispersas desde noviembre y aumentar hacia diciembre, mientras que las lluvias de verano suelen concentrarse entre enero y marzo.

Las condiciones asociadas al Niño Costero también vienen generando efectos en el sector agrícola de Ica. Según Rosas, se ha observado una reducción en el rendimiento de algunos cultivos, entre ellos la papa y el arándano, mientras determinados frutales podrían verse afectados por no haber acumulado suficientes horas de frío durante el invierno. “El rendimiento va a ser bajo para el tiempo que se coseche”, sostuvo, al explicar que los impactos del evento climático alcanzan diferentes actividades productivas.

Senamhi también advirtió sobre efectos relacionados con la salud y la exposición solar. Rosas señaló que las temperaturas cálidas pueden favorecer la presencia del mosquito transmisor del dengue y destacó que la radiación ultravioleta registra niveles cercanos a un índice 10, considerado muy alto. Ante el progresivo incremento de las temperaturas durante los próximos meses, el monitoreo meteorológico continuará para evaluar la evolución de las condiciones asociadas al Niño Costero y sus posibles impactos en la región Ica.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO